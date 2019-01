यह आदेश डिप्टी सेक्रेटरी चंद्र प्रकाश की ओर से जारी किया गया है। इसमें आगे लिखा गया है- राज्य सरकार के प्रशासनिक सचिव, विभाग के मुखिया, प्रबंध निदेशक और सार्वजनिक उमक्रम के कार्यकारी प्रमुख यह सुनिश्चित करें की उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी भी समारोह में पहुंचें।

J&K state govt officials at Jammu/Srinagar directed to attend Republic Day functions at Jammu Univ/Sher-i-Kashmir stadium, Sonawar, Srinagar as part of official duty. Govt order states 'failure to attend will be constructed as dereliction of duty&disobedience of Govt instruction. pic.twitter.com/slRefxbQnw