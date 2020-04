दैनिक भास्कर Apr 06, 2020, 06:05 AM IST

नई दिल्ली. सरकार 21 दिन का लॉकडाउन खत्म होने के बाद देश में चरणबद्ध तरीके से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन शुरू कर सकती है। रविवार को आई न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई। इसके मुताबिक, देश की निजी एयरलाइन 15 अप्रैल से टिकट बुकिंग कर रही हैं। वहीं, एयर इंडिया ने 30 अप्रैल तक किसी भी उड़ान के लिए टिकटों की बुकिंग नहीं खोली है। एयर डेक्कन ने आज ही घोषणा की है कि वह अपनी सभी उड़ानों का संचालन अनिश्चितकाल के लिए बंद कर रही है। उसने सभी कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्‌टी पर भेज दिया है। हालांकि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन बातों को कयास करार दिया।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम 14 अप्रैल के बाद से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की अनुमति देने के बारे में सोच रहे हैं। एयरलाइंस 14 के बाद किसी भी तारीख से बुकिंग करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर लॉकडाउन को 14 अप्रैल से बढ़ाया जाता है तो उन्हें बुक किए गए टिकट को रद्द करना होगा।

15 अप्रैल से घरेलू उड़ानों में बुकिंग शुरू

एयर इंडिया को छोड़कर सभी प्रमुख एयरलाइंस 14 अप्रैल के बाद से घरेलू बुकिंग ले रही हैं। एयर इंडिया केवल 30 अप्रैल के बाद की तारीखों के लिए बुकिंग ले रही हैं। संचालन अनिश्चितकाल के लिए बंद करने के बाद एयर डेक्कन कोई भी बुकिंग नहीं ले रही है। सभी कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजने के बाद अभी यह भी तय नहीं है कि एयर डेक्कन दोबारा संचालन कब शुरू करेगी।

एयरलाइंस के राजस्व में आई गिरावट

राजस्व में आई गिरावट के बाद इंडिगो ने अपने वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में 25 प्रतिशत तक कटौती की घोषणा की है। विस्तारा एयरलाइंस ने भी मार्च में अपने वरिष्ठ कर्मचारियों को तीन दिनों के लिए बिना वेतन का अनिवार्य अवकाश लेने की घोषणा की है।

स्पाइसजेट के कर्मचारियों का वेतन 30 प्रतिशत तक घटा

स्पाइसजेट अपने कर्मचारियों का वेतन 10 से 30 प्रतिशत के बीच कम किया है। एयर इंडिया तीन महीनों के लिए केबिन क्रू को छोड़कर हर कर्मचारी के भत्ते में से 10 प्रतिशत कटौती की घोषणा की है। गो एयर ने अपने कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर काम कराने की घोषणा की है। इस दौरान छुट्‌टी पर रहने वाले कर्मीचारी को वेतन नहीं दिया जाएगा।

मालवाहक उड़ानों पर पाबंदी नहीं

कोरोनावायरस महामारी के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए भारत ने 25 मार्च से 21 दिनों का लॉकडाउन किया है। इसके चलते सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, मालवाहक उड़ानें, हेलीकाप्टर संचालन, चिकित्सा निकासी उड़ानें और भारतीय विमानन नियामक द्वारा सामान्य नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को इस लॉकडाउन के दौरान संचालन की अनुमति है।

15 से उड़ानाें के संचालन पर निर्णय लिया जाना बाकि: पुरी

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि 15 अप्रैल से यात्री विमानों का चरणबद्ध तरीके से संचालन करने की रिपोर्टस् को अटकलें बताया। 2 अप्रैल को उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि उड़ानों का संचालन दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया जाना बाकि है। हम स्थिति का मूल्यांकन कर ही कोई निर्णय लेंगे।

The current Lockdown on both domestic & international passenger flights is till April 15.



A decision to restart the flights after this period remains to be taken.



If required, we will have to assess the situation on a case by case basis.@MoCA_GoI @AAI_Official@MoHFW_INDIA