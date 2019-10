Dainik Bhaskar Oct 30, 2019, 06:52 PM IST

नई दिल्ली. भारतीय वायुसेना ने बुधवार को पूर्व एयर मार्शल पीवी अय्यर के 90वें जन्मदिन पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे जिम में पुल-अप्स करते दिख रहे हैं। वायुसेना ने ट्वीट में लिखा, "एयर मार्शल बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत रहे हैं। उन्होंने साबित किया है कि उम्र बस एक नंबर है। उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं।"

It's heartening to see the enthusiasm of Air Mshl PV Iyer (Retd), a nonagenarian. Air Mshl has been a source of inspiration to many, he is an active sportsperson & has proven that 'Age is indeed just a number', we wish you a very happy 90th birthday & many more joyous occasions. pic.twitter.com/fFng0kgUDV