5 सितंबर को लॉन्च होगी जियो फाइबर सर्विस

100 mbps से 1000 mbps के बीच होगी स्पीड

'फर्स्ट-डे, फर्स्ट-शो मूवी' योजना 2020 में आएगी

Dainik Bhaskar Aug 12, 2019, 03:14 PM IST

नेशनल डेस्क. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की 42वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में कंपनी के सीएमडी मुकेश अंबानी ने जियो फाइबर सर्विस को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। इसे 5 सितंबर को जियो की तीसरी एनिवर्सरी वाले दिन लॉन्च किया जाएगा। सोमवार (12 अगस्त) को हुई वार्षिक आम बैठक में बताया गया कि इस सर्विस की अधिकतम डाउनलोडिंग स्पीड 1 जीबी प्रति सेकंड तक होगी। इसके अलावा बैठक में केबल टीवी के लिए जियो सेट टॉप बॉक्स लॉन्च करने की घोषणा भी की गई। जियो फाइबर प्लान की मंथली कीमत 700 रुपए से लेकर 10 हजार रुपए तक होगी। यूजर को सिर्फ एक सर्विस के लिए पैसे देने होंगे, जिसके बाद जियो फाइबर से जुड़ी सभी सर्विसेज फ्री मिलेंगी। AGM में हुई इन घोषणाओं के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अन्य टेलिकॉम और DTH कंपनियों के मजे लेना शुरू कर दिए। यूजर्स ने ट्विटर पर तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स किए और कहा कि अब बाकी कंपनियों की हालत खराब हो जाएगी। ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि टेलिकॉम क्षेत्र में जियो के आने के बाद जिस तरह अन्य टेलिकॉम ऑपरेटर्स के बिजनेस की कमर टूट गई, उसी तरह केबल के क्षेत्र में भी जियो सेट का असर देखा जाएगा।

The condition of Every DTH company owner in India after #RelianceAGM #RILAGM pic.twitter.com/Ys5Dn1FGRR — Meena #Ifb (@meenaravi26) August 12, 2019

Nobody :



Jio GigaFiber to come with free FullHD TV for Jio Forever Plan users, says Mukesh Ambani:



#MukeshAmbani



