नई दिल्ली. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने रविवार को दिल्ली के लोधी एस्टेट में वोट डाला। मतदान के बाद रॉबर्ट ने ट्विटर पर एक सेल्फी पोस्ट की और लोगों से वोट करने की अपील की। इसमें उन्होंने गलती से भारत की जगह प्राग्वे का झंडा लगा दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि, बाद में उन्होंने अपना ट्वीट हटा लिया।

रॉबर्ट ने तस्वीर भी पोस्ट की

वाड्रा ने वोट करने के बाद सेल्फी भी पोस्ट की थी। उन्होंने लिखा, ‘‘हमारा अधिकार, हमारी ताकत! आप सबको बाहर आना चाहिए और वोट डालना चाहिए। अपनो के सम्मिलित भविष्य, सेक्युलर, प्रोडक्टिव और देश के सुरक्षित भविष्य के लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है।’’

हालांकि, उन्होंने इस ट्वीट को हटाकर एक दूसरा ट्वीट किया, जिसमें वे तिरंगा लिए हुए हैं। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा, भारत हमेशा मेरे दिल में है। मैं तिरंगे को सलाम करता हूं। पहले वाले ट्वीट में प्राग्वे के झंडा का इमोजी भूल से पोस्ट हुआ था और यह आप सभी जानते हैं।

India lives in my heart & I salute Tiranga.Using a Paraguay flag in my post was just an aberration.I very well know tht”You all know it was posted by mistake" but u decided to”play up my mistake”,whn thr r such glaring issues to be discussed. It saddens me, but never mind! 😊👍 pic.twitter.com/ZPDva2eWSW