रोहित शर्मा बने पिता, माइकल क्लार्क को दिए इंटरव्यू में कहा था- बेसब्री से कर रहे इस दिन का इंतजार, जो बदल देगा पूरी लाइफ

नेशनल डेस्क. टीम इंडिया (Team India) के स्टार क्रिकेटर (Rohit Sharma) पिता बन गए हैं। उनकी वाइफ रितिका ने बेटी को जन्म दिया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क (Michael Clarke) के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये खुशखबरी शेयर की थी कि वो पिता बनने वाले है और इस पल का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया था कि जब उन्होंने ये खुशखबरी टीम इंडिया (Team India) से साझा की थी तो साथी खिलाड़ियों ने हंसने और चिढ़ाने लगे।

क्या कहा था इंटरव्यू में ?

- (Rohit Sharma) के इस इंटरव्यू का एक हिस्सा सोशल मीडिया (Social Media) पर भी शेयर किया गया है। रोहित ने इसमें क्लार्क से कहा था, ''मैं जल्द ही पिता बनने वाला हूं। मैं अपनी जिंदगी के इस बेहतरीन लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ये हमारी जिंदगी बदलने वाला पल होगा।''

- (Rohit Sharma) ने ये भी बताया था कि उन्होंने अपने पिता बनने की खबर जब अपने साथी खिलाड़ियों को दी वो हंसने लगे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बहुत लापरवाह हूं। बाद में वो इस बात को लेकर मुझे चिढ़ाते थे।

- बता दें, (Rohit Sharma) और रितिका सजदेह 13 दिसंबर 2015 को शादी के बंधन में बंधे थे और उनकी शादी को तीन साल पूरे हो गए हैं। ने रितिका को अपना स्पोर्ट्स मैनेजर अप्वाइंट किया था और यहीं से दोनों करीब आए।

