पापा बनने के बाद Rohit Sharma ने पोस्ट की बेटी की पहली तस्वीर, लोगों ने किया रिप्लाई- प्लीज हिटमैन.. बेटी को हग करते हुए फोटो पोस्ट करो

नेशनल डेस्क. भारत क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज ने अपनी बेटी की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। तस्वीर में बेटी ने रोहित शर्मा और रितिका का हाथ पकड़ा है। तस्वीर के साथ रोहित ने नए साल की शुभकामनाएं दीं और लिखा 'Well hello world! Let’s all have a great 2019'। रोहित की वाइफ रितिका ने 30 दिसंबर को बेटी को जन्म दिया था, जिसके बाद रोहित के लिए रवाना हो गए। BCCI के मुताबिक रोहित 12 जनवरी को शुरू होने वाली वनडे सीरीज खेलने के लिए 8 जनवरी को टीम से जुडे़ंगे।

रोहित शर्मा और रितिका की शादी 13 दिसंबर 2015 को हुई थी। रोहित के लिए साल 2018 बेहद शानदार रहा। इस दौरान उन्होनें वन डे क्रिकेट में 73.57 की औसत से कुल 1030 रन बनाए। जबकि टी 20 में 36.87 की औसत से कुल 590 रन बनाए, जिसमें दो शतक भी शामिल हैं।