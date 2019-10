Dainik Bhaskar Oct 09, 2019, 08:23 AM IST

खेल डेस्क. भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने मंगलवार को ट्वीट कर मुंबई के आरे जंगल बचाने का समर्थन किया। रोहित ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि उन्हें आरे जंगल में पल रहे हजारों जानवरों की चिंता करनी चाहिए। मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए 2700 पेड़ों को काटने का प्रस्ताव रखा गया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। फिलहाल, 2141 पेड़ काट दिए गए हैं।

इससे पहले आरे अभियान के समर्थन में शिवसेना, आम आदमी पार्टी, फिल्म अभिनेता फरहान अख्तर, दीया मिर्जा और स्वरा भास्कर समेत कई हस्तियां और राजनीतिक पार्टियां सामने आई हैं।

रोहित ने ट्वीट किया, भले ही इस खबर में ज्यादा कुछ नहीं बचा है, लेकिन पेड़ों को काटना ठीक नहीं है। यह लोगों के जीवन-मरण से जुड़ा होता है। आरे जंगल के कारण ही मुंबई में हरियाली बनी रहती है और यहां के तापमान में भी हल्की गिरावट रहती है। हम इसे कैसे छीन सकते हैं। हमें उन हजारों जानवरों को भी नहीं भूलना चाहिए, जिनके पास जंगल कटने के बाद रहने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी।

Even if there is more to the story, nothing is worth cutting down something so vital. Part of Mumbai being slightly greener & slight difference in the temperature is mainly because of #AareyColony. How can we take that away, not to mention thousands of animals will displace.