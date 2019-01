भीड़ ने मारी लात, धमकाया, कैमरा छीना... फिर भी पीछे नहीं हटी ये महिला वीडियो जर्नलिस्ट, अब सोशल मीडिया पर सामने आई पूरी कहानी

नेशनल डेस्क, . सबरीमाला मंदिर (Sabrimala Temple) में बुधवार को दो महिलाओं के प्रवेश के बाद हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला वीडियो जर्नलिस्ट की तस्वीर वायरल हो रही है। आरोप है कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने बंद बुलाया और सड़कों पर उतर गए। उसी दौरान शाजिला अब्दुल रहमान नाम की एक महिला वीडियो जर्नलिस्ट कवरेज कर रही थीं। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान महिला के साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। इसके बावजूद महिला वीडियो जर्नलिस्ट मौके पर डटी रही।

- सबरीमाला मंदिर में बिंदू आमिनी और कनकदुर्गा ( Bindu ammini and kanalkdurga)के प्रवेश के बाद विरोध प्रर्दशन की खबर कवर करने के लिए शाजिला अब्दुल रहमान (Shajila Abdul rehman) को तिरूवन्नतपुरम भेज गया था। यहां लोगों ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से गुस्साए लोगों ने शाजिला से गाली-गालौज और मारपीट कर दी। लोगों के विरोध के बावजूद शाजिला आंखों में आँसू लिए विरोध प्रदर्शन को कैमरे में कैद करती रहीं।



सोशल मीडिया में वायरल हो रही शाजिला की तस्वीरे : आंखों में आँसू लिए लोगों के विरोध प्रदर्शन के बावजूद कैमरा चलाने वाली शाजिला की तस्वीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीर को केरल के अखबार मातृभूमि ने भी पब्लिश किया। शाजिला ने बताया कि कवरेज के दौरान मुझे कुछ युवकों ने घेर लिया। उन्होंने मुझे पीछे से लात मारी। मैं तब भी वीडियो बनाती रही। फिर लोग मेरे सिर, गले पर वार करने लगे। लेकिन मैं मोर्चे पर डटी रही। मेरे गले में थोड़ी चोट आई हैं।

- शाजिला ने बताया कि भीड़ ने उनका कैमरा छीनने की भी कोशिश की, कवरेज न करने की धमकी भी दी, लेकिन वो डटी रहीं। सोशल मीडिया पर शाजिला के काम की जमकर तारीफ हो रही है।

See the camerawoman attacked during protests in Kerala over Sabarimala .. and this is what journos have to go thru in the line of duty @Neethureghu pic.twitter.com/XYKLCWIo71