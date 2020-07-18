सोशल मीडिया पर पायलट को मिल रहा सपोर्ट :एक यूजर ने लिखा- वह मिस्टर हैंडसम है, और नेतृत्व करने में सक्षम; ऐसा लगता है आपका वक्त खत्म 'मिस्टर जादूगर'

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राजस्थान मे सियासी घमासान के बीच सोशल मीडिया पर भी लगातार लोगों की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। शनिवार को ट्विटर पर #मैं_भी_पायलट टॉप ट्रेंड करने लगा। 27 हजार से ज्यादा बार लोगों ने टैग पर रीट्वीट किया। एक यूजर ने लिखा कि वह मिस्टर हैंडसम है, और नेतृत्व करने में सक्षम; ऐसा लगता है आपका वक्त खत्म मिस्टर जादूगर। इसमे कोई संदेह नहीं कि ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है। विश्वेंद्र सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा हैंडसम तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी थे... और अंग्रेजी भी अच्छी बोलते थे...!
No doubt this is the biggest mistake of @INCIndia @IYC they ever made #मैं_भी_पायलट #मैं_भी_पायलट#मैं_भी_विश्वेंद्र #पायलट_संग_राजस्थान— मैं भी पायलट (@veeergurjarr) July 18, 2020
#मैं_भी_पायलट— Ashu Gurjar (@AshuGurjar001) July 18, 2020
After see #मैं_भी_पायलट is trending
Gehlot - pic.twitter.com/GwvjOdS5M3
#मैं_भी_पायलट— knee_shant (@nishant11159992) July 18, 2020
I support sachin pilot...
A great leader and Future C.M of Rajasthan 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/3Cjo8cfcli
After Watching #मैं_भी_पायलट is trend in twitter#AshokGehlot like be pic.twitter.com/dG3nu7QoZP— Sidharth (@SUJEET5656) July 18, 2020
#मैं_भी_पायलट#मैं_भी_पायलट yup , he is Mr. Handsome , and he is capable to lead ! @SachinPilot .— Sonu fagna Tonk (@TonkSonu) July 18, 2020
But it seems , your term ends forever , Mr. Magician . pic.twitter.com/lNzjYgXdV4
#मैं_भी_पायलट— dëvêñdrå sïngh sølàñkí (@Its_devendra__) July 18, 2020
Congress after every two months :) pic.twitter.com/8sTNvL1EX5
Congress party is B Team of BJP.@INCIndia @INCUttarPradesh @IYC #NelsonMandelaDay #मैं_भी_पायलट https://t.co/FSsygNfCJY— Shahbaz (@Shahbaz75971365) July 18, 2020
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने एक बयान मे तंज कसते हुए कहा था कि अच्छी अंग्रेजी बोला, अच्छी बाइट देना और हैंडसम होना ही सब कुछ नहीं होता।0
पॉजिटिव - मेष राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति बहुत उत्तम बनी हुई है। अधिकतर ग्रह आपको बहुत कुछ बेहतर परिणाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अंदर अद्भुत आत्मविश्वास महसूस करेंगे। साथ ही आपकी कार्य क्षमता ...
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