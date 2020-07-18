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सोशल मीडिया पर पायलट को मिल रहा सपोर्ट :एक यूजर ने लिखा- वह मिस्टर हैंडसम है, और नेतृत्व करने में सक्षम; ऐसा लगता है आपका वक्त खत्म 'मिस्टर जादूगर'

जयपुर3 घंटे पहले
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राजस्थान के सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट लागातार ट्विटर के टॉप ट्रेंड में आ रहे हैं।
  • शनिवार सुबह से ही को ट्विटर पर #मैं_भी_पायलट टॉप ट्रेंड कर रहा है
  • 27 हजार से ज्यादा यूजर इस पर सचिन के सपोर्ट में ट्वीट कर चुके
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राजस्थान मे सियासी घमासान के बीच सोशल मीडिया पर भी लगातार लोगों की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। शनिवार को ट्विटर पर #मैं_भी_पायलट टॉप ट्रेंड करने लगा। 27 हजार से ज्यादा बार लोगों ने टैग पर रीट्वीट किया। एक यूजर ने लिखा कि वह मिस्टर हैंडसम है, और नेतृत्व करने में सक्षम; ऐसा लगता है आपका वक्त खत्म मिस्टर जादूगर। इसमे कोई संदेह नहीं कि ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है। विश्वेंद्र सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा हैंडसम तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी थे... और अंग्रेजी भी अच्छी बोलते थे...!

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने एक बयान मे तंज कसते हुए कहा था कि अच्छी अंग्रेजी बोला, अच्छी बाइट देना और हैंडसम होना ही सब कुछ नहीं होता। 

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