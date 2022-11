Hindi News

खबरें तलाक की, तस्वीरें साथ-साथ: शोएब ने सानिया को बर्थडे विश किया, तस्वीर पोस्ट की; टॉक शो में भी साथ दिखेंगे

सानिया को बर्थडे विश करने के लिए शोएब ने यह फोटो आज पोस्ट की है, लेकिन यह पुरानी है।

तलाक की खबरों के बीच पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को बर्थडे की बधाई दी है। शोएब ने सानिया के साथ अपनी एक फोटो शेयर कर लिखा, 'आपको जन्मदिन की बधाई सानिया, आपके स्वस्थ्य और सुखी जीवन की कामना करता हूं। आज के दिन का भरपूर आनंद लें।'

दाे दिन पहले ही यह खबर भी सामने आई है कि ये दोनों पाकिस्तानी चैनल पर एक टॉक शो में नजर आएंगे। इस टॉक शो का नाम 'द मिर्जा मलिक शो' है। हालांकि, इस शो के बारे में शोएब ने 2 मार्च को भी पोस्टर शेयर किया था।

सानिया 15 नवंबर को अपना 36वां जन्मदिन मना रही हैं। शोएब की इस पोस्ट से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि दोनों का वाकई तलाक हो गया है या फिर बात कुछ और है?

शोएब ने सानिया को बर्थडे विश वालाी पोस्ट रात 1.04 बजे की है। इस पोस्ट में तस्वीर आज-कल की नहीं, बल्कि एक-दो साल पुरानी है।

शोएब और सानिया की शादी 2010 में हुई थी। दोनों का एक बेटा इजहान है। उसका जन्म शादी के 10 साल बाद 2018 में हुआ था। 30 अक्टूबर को सानिया और शोएब आखिरी बार बेटे इजहान के जन्मदिन पर साथ नजर आए थे।

अब सिलसिलेवार ढंग से जानिए तलाक का दावा क्यों...

1. पहले पाकिस्तान मीडिया ने अलगाव दावा किया

टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक तलाक की तैयारी कर रहे हैं। ये दावा पाकिस्तान मीडिया कर रहा है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। रिपोर्ट्स में बस इतना कहा जा रहा है कि शोएब ने अपने एक टीवी शो के दौरान सानिया को धोखा दिया था। हालांकि, इस बारे में और ज्यादा कुछ नहीं लिखा जा रहा है।

2. सानिया की पोस्ट ने इन दावों को और पुख्ता किया

सानिया ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली। जिसमें उन्होंने खुद ही सवाल किया, खुद ही जवाब दिया। लिखा- Where do broken hearts go. To find Allah ! यानी टूटे हुए दिल कहां जाते हैं, खुदा को खोजने के लिए। यह पोस्ट दिखाती है कि सानिया का दिल टूटा है। वो दुखी हैं और इसे जाहिर भी कर रही हैं।

3. दोस्त ने दावा किया- तलाक हो चुका, कानूनी पेंच अटके

सानिया ने अपनी आत्मकथा ‘ऐस अगेंस्ट ऑड्स’ में लिखा है कि शोएब उनकी लाइफ में उस समय आए थे, जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में परेशानियों से जूझ रही थीं।

सानिया-मलिक के करीबी दोस्त ने बताया कि इनका ऑफिशियली तलाक हो गया है। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, जो अभी भी बाकी हैं। दोनों अभी अलग-अलग रह रहे हैं। सानिया दुबई में हैं, जबकि मलिक पाकिस्तान में हैं। यह दोस्त उनकी मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है। जिसने कहा- 'मैं दोनों के तलाक की पुष्टि कर सकता हूं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता।'

4. ट्विस्ट आया टॉक शो की वायरल फोटो से

सानिया-शोएब जल्द ही पाकिस्तानी चैनल पर एक टॉक शो में नजर आएंगे। इस टॉक शो का नाम 'द मिर्जा मलिक शो' है। पाकिस्तानी चैनल उर्दू फ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये पोस्टर शेयर किया है। उर्दू फ्लिक्स ने कहा कि जल्द ही इस शो का प्रीमियर लाइव होगा।

5. अब शोएब ने बर्थडे विश किया... पर सवाल- साथ-साथ या दूर

देर रात सानिया के 36वें बर्थडे पर जो तस्वीर शोएब ने पोस्ट की है, वह पुरानी लग रही है। यानी सानिया के बर्थडे पर भी शोएब उनके साथ नहीं हैं। इसलिए दोनों के अलग होने की खबरों पर पूरी तरह विराम भी नहीं लगा है, लेकिन टॉक शो और तस्वीर पोस्ट करने पर ये सवाल कायम है कि दोनों साथ हैं या अलग।

6. शोएब की पहली बीवी नहीं सानिया, शादी के वक्त पहली ने किया हंगामा

शोएब और आयशा की ये तस्वीर थोड़ी धुंधली है। ये 2010 में ही सामने आई थी, जब आयशा ने तलाक को लेकर हंगामा किया था।

शोएब की पहली पत्नी सानिया नहीं, आयशा सिद्दीकी हैं। 2010 में सानिया-शोएब की शादी से पहले आयशा मीडिया में आई थीं, उन्होंने कहा था कि वे शोएब की पत्नी हैं। बिना तलाक दिए शोएब शादी नहीं कर सकते हैं। हैदराबाद की रहने वाली आयशा ने कहा था कि शोएब मोटा होने की वजह से उन्हें पसंद नहीं करते।

शादी हैदराबाद में, रिसेप्शन लाहौर में

सानिया-शोएब की पहली मुलाकात साल 2004-2005 में भारत में हुई थी। करीब 5 महीने एक-दूसरे को जानने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी हैदराबाद में 12 अप्रैल 2010 को हुई थी। 15 अप्रैल को रिसेप्शन लाहौर में दिया गया था।

पहली बीवी ने कहा- मोटी हूं इसलिए पसंद नहीं करते

हैदराबाद की रहने वाली आयशा ने कहा था कि शोएब मोटा होने की वजह से उन्हें पसंद नहीं करते। पहले तो शोएब शादी से इनकार करते रहे और तलाक नहीं देने के बात कही, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने आयशा को तलाक दिया। ये तलाक सानिया से शादी होने के बाद दिया गया था।

शादी से पहले सानिया के घर रहे शोएब, धर्मगुरुओं ने ऐतराज जताया

शोएब शादी से पहले सानिया के घर पर रहे थे। इसे लेकर भी विवाद हुआ। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा था कि शादी से पहले दुल्हन के घर रहना इस्लाम के खिलाफ है। तब सानिया के घर के बड़ों ने तय किया कि शोएब शादी से एक दिन पहले होटल में शिफ्ट हो जाएं।

