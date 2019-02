सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर लिखी ऐसी बातें, जिस पर लोग निकालने लगे गतलियां

नेशनल डेस्क. जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीदों के प्रति लोग अलग-अलग तरीके से श्रद्धाजंलि दे रहे हैं। ऐसे में कई बॉलीवुड और खेल जगत से जुड़ी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर शहीदों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। लेकिन सानिया मिर्जा अपनी एक पोस्ट को लेकर ट्रोल हो रही हैं। जिसमें उन्होंने ट्रोल करने वालों को जमकर लताड़ लगाई है।

आखिर सानिया ने क्या कहा ?

- 40 जवानों की शहादत पर काफी देर से सानिया ने पोस्ट नहीं की थी। लेकिन उन्होंने काफी देर से एक पोस्ट करके लिखा- "उन्हें सोशल मीडिया पर अपनी देशभक्ति जाहिर करने की जरूरत नहीं है। इस हमले से जितना देश दुखी है, वो भी उतनी ही दुखी हैं।"

- सानिया ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि ये पोस्ट उन लोगों के लिए है, जो ये सोचते हैं कि सेलेब्रिटी होने के नाते हमें खुद की देशभक्ति साबित करने के लिए हमले की निंदा सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर करनी चाहिए... क्यों? क्योंकि हम सेलेब्रिटी हैं और आप एक कुंठित व्यक्ति हैं, जो अपना गुस्सा कहीं और निकालने के लिए और नफरत फैलाने के लिए एक मौके को ढूंढता है?

- सानिया ने कहा किमुझे किसी अटैक की सार्वजनिक रूप से निंदा करने की जरूरत नहीं है और न ही यह जरूरत कि मैं कहीं छत पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर चिल्लाऊं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं।

- उन्होंने लिखा कि कोई भी व्यक्ति जो सही दिमाग से है वह आतंकवाद के खिलाफ ही होगा और अगर वे नहीं है, तो यह समस्या है! मैं अपने देश के लिए खेलती हूं। इसके लिए पसीना बहाती हूं और ऐसे ही मैं अपने देश की सेवा करती हूं। मैं इस दुख की घड़ी में सीआरपीएफ जवानों और उनके परिवारों के साथ खड़ी हूं। मेरा दिल उनके लिए बाहर आता है और वे ही सच्चे हीरो हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं।

- पुलवामा हमले की निंदा करते हुए उन्होंने लिखा, 14 फरवरी हमारे देश के लिए एक काला दिन था और में उम्मीद करती हूं कि हमारे देश को फिर कभी ऐसा कोई दिन देखने को न मिले। किसी भी स्तर पर कितनी भी संवेदना इसे बेहतर नहीं बना सकती। यह दिन भूला नहीं जा सकता और न ही इसके गुनाहगारों को माफ किया जा सकता है। लेकिन हां मैं अब भी शांति के लिए प्रार्थना करूंगी और आपको भी नफरत फैलाने के बजाए ऐसा ही करना चाहिए।

सानिया ने लिखा, गुस्सा अच्छा होता है अगर उसे कहीं सही जगह पर लगाया जाए। दूसरे लोगों को ट्रोल करने से आपको कुछ नहीं मिल रहा। इस दुनिया में आतंकवाद के लिए कहीं कोई जगह नहीं है और न ही कभी होगी।

- मिर्जा ने लिखा, आप भी देश सेवा के लिए कोई रास्ता चुनिए बजाए कि कहीं बैठकर आप सिर्फ सिलेब्रिटीज को जज करें। आप भी अपना थोड़ा बहुत काम कीजिए और हम भी अपने हिस्से का थोड़-बहुत कर रहे हैं सोशल मीडिया पर बिना कुछ बताए। हां यह भी एक बात है।

इसके बाद भी लोग कर रहे हैं ट्रोल

सानिया मिर्जा के संदेश के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें इस बात के लिए ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इसमें का कोई जिक्र नहीं किया है। यूजर्स सानिया से इस बात पर नाराज हैं कि उन्होंने संदेश तो बहुत अच्छा लिखा, लेकिन इसमें पाकिस्तान का जिक्र क्यों नहीं किया।

सानिया जी, आप शहीदों के सम्मान को लेकर टिप्पणी करें अथवा ना करें । उससे देश की भावना को फ्रख नहीं पड़ता । लेकिन फिर भी अगर आप पोस्ट करते है तो शांति की बात अब इस समय बिल्कुल भी ना करे । जब देश का खून उबाल मार रहा हो और आक्रोशित हो । — Arvind Gangwar (@ArvindG17044914) February 17, 2019





She obviously won't name and shame porkistan bcoz sasural and mayka goes hand in hand, hard to choose at times so I truly understand her pain which is beyond words. — Insane_expresso (@insane_expresso) February 17, 2019

चल ठीक है मान लिया कि तू बड़ी देश भक्त है ,तेरे सिवा कोई और सेलिब्रिटी देशभक्त नही बन सकता,लेकिन तू भी तो अपनी देश भक्ति ट्विटर पर ही बता रही है और रही बात शहीदों के परिवार के साथ खड़े रहने की वो तो पूरा देश उनके साथ है ।अपने मेडल अपने पास रख न हमे चाहिए न शहीदों के परिवारों को। — 🇮🇳Pk💂🇮🇳 (@PankajVani3) February 17, 2019

Had u named Pakistan,it would have been great.

U hv mentioned "there's no place for terrorism".but there exists a nation named Pakistan where terrorism is a religion...

Chaliye koi baat Nahin.aur 2-4 line b likh lijiye dikhane ko — Satyabrata (@im_Satyabrata_) February 17, 2019

Ma'am, u r right but in your letter u didn't mention anything against Pakistan. We r not questioning ur patriotism but what about Pak. U wrote such a big letter but was there no space for 7 letters - Pakistan ???? — सिंधु (@ImKrSindhu) February 17, 2019