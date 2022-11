सानिया मिर्जा की पोस्ट- दिल भारी हो तो ब्रेक लें:तलाक की खबरों के बीच कहा- आप रोशनी और अंधेरे से मिलकर बने इंसान हैं

Hindi News

भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बीच तलाक की खबरों के बीच उनकी पोस्ट फिर वायरल हो रही है। सानिया ने शुक्रवार को अपनी इंस्टा स्टोरी में कहा, 'आप रोशनी और अंधेरे से मिलकर बने इंसान हैं। अगर आप कभी कमजोर भी महसूस करते हैं तो उस समय बहुत जरूरी है कि आप खुद को बेहद प्यार करना सीखें। जब दिल भारी हो या ऐसा कुछ महसूस करे, तो जरूरी है कि आप खुद को ब्रेक देना सीखें।'

सानिया मिर्जा की यह इमोशनल इंस्टा पोस्ट वायरल हो रही है।

सानिया की इस इंस्टा स्टोरी के बाद उनके शोएब मलिक से तलाक की खबरों को फिर हवा मिल गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों का तलाक हो चुका है और वे कई महीनों से अलग रह रहे हैं।

2010 में हुई थी शादी

हैदराबाद में 12 अप्रैल 2010 को सानिया और शोएब की शादी हुई थी। 15 अप्रैल को रिसेप्शन लाहौर में दिया गया था। दोनों का एक बेटा इजहान है। उसका जन्म 2018 में हुआ था।अब 12 साल बाद शोएब-सानिया के तलाक की आशंका जाहिर की जा रही है।

सानिया ने लेटेस्ट पोस्ट में लिखा है- टूटे दिल कहां जाते हैं?

कुछ दिनों पहले सानिया ने इंस्टा पर यह स्टोरी डाली थी।

कुछ दिनों पहले सानिया ने इंस्टा स्टोरी में खुद ही सवाल किया और खुद ही जवाब दिया। लिखा- Where do broken hearts go. To find Allah ! यानी टूटे हुए दिल कहां जाते हैं, खुदा को खोजने के लिए। दरार और अलगाव के बीच ऐसी पोस्ट दिखाती है कि सानिया का दिल टूटा है। वो दुखी हैं और इस दुख को जाहिर भी कर रही हैं।

ये खबरें भी पढ़ें...

शोएब ने सानिया को बर्थडे विश किया, तस्वीर पोस्ट की; टॉक शो में भी साथ दिखेंगे

सानिया ने 15 नवंबर को अपना 36वां जन्मदिन मनाया। इससे पहले पाकिस्तान के क्रिकेटर और पति शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को बर्थडे की बधाई दी है। शोएब ने सानिया के साथ अपनी एक फोटो शेयर कर लिखा, 'आपको जन्मदिन की बधाई सानिया, आपके स्वस्थ्य और सुखी जीवन की कामना करता हूं। आज के दिन का भरपूर आनंद लें।'शोएब की इस पोस्ट से लोगों के मन में सवाल उठा कि दोनों का वाकई तलाक हो गया है या फिर बात कुछ और है। पढ़ें पूरी खबर...

पाकिस्तान मीडिया का दावा- दोनों अलग रह रहे, शोएब धोखेबाज

इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक तलाक की तैयारी कर रहे हैं। ये दावा पाकिस्तान मीडिया कर रहा है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शोएब ने सानिया को धोखा दिया है और अभी दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। हैदराबाद में 12 अप्रैल 2010 को सानिया और शोएब की शादी हुई थी। 15 अप्रैल को रिसेप्शन लाहौर में दिया गया था। दोनों का एक बेटा इजहान है। उसका जन्म 2018 में हुआ था। पढ़ें पूरी खबर..

क्या मॉडल आयशा की वजह से सानिया-शोएब का तलाक हुआ

इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक का तलाक हो गया है। यह दावा शोएब के करीबी दोस्त ने किया है। तलाक की अफवाहों के बीच मॉडल आयशा कमर के साथ रिश्तों को लेकर मलिक का इंटरव्यू वायरल हो रहा है। इसमें मलिक ने खुलासा किया था कि आयशा ने फोटोशूट के दौरान मेरी बहुत मदद की थी। दरअसल, 2021 में मलिक ने आयशा के साथ बोल्ड फोटोशूट करवाया था। अब ये सभी तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही हैं। पढ़ें पूरी खबर..