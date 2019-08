Dainik Bhaskar Aug 13, 2019, 01:04 PM IST

नई दिल्ली. ईद के मौके पर जम्मू और कश्मीर में नागरिकों को अपने रिश्तेदारों से मिलने और बातचीत करने की व्यवस्था की गई थी। त्यौहार से ठीक पहले कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं आंशिक रूप से बहाल की गईं। ऐसे में इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग के जरिए नकदी से जुड़े लेन-देन करना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने उन एटीएम और शाखाओं की सूची जारी की है, जो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में काम कर रहे हैं।

एसबीआई ने ट्वीट किया, "जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 22 जिलों में 382 एटीएम चल रहे हैं। चालू एटीएम की पूरी सूची इस प्रकार है।"

SBI serves the people of Jammu, Kashmir and Ladakh by operating 382 ATMs across 22 districts. For the complete list of functional ATMs, visit https://t.co/ahgfcrkbFL#SBI #StateBankofIndia #Jammu #Kashmir #Ladakh #ATM pic.twitter.com/YiR70x3UUe