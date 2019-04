‘चौकीदार चोर है’ नारे पर फंस गए राहुल गांधी, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया नोटिस

नेशनल डेस्क, । राफेल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष अपने एक बयान को लेकर फंसते नजर आ रहे हैं। ‘चौकीदार चोर है’ के बयान पर ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ नोटिस जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट की अवमानना करने पर ये नोटिस जारी हुआ है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी, तब तक राहुल गांधी को अपना जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी की नेता ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी।

क्या था मामला ?

- सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार याचिका को मंजूर किया था। जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी कि अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि चौकीदार चोर है। इसी बयान को लेकर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं और उन्होंने कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया था।

- इस मामले में सोमवार को सुनवाई हुई, इस दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने माना कि हमने ये बयान कभी नहीं दिया है, हम इस मसले पर सफाई मांगेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि जो भी विचार कोर्ट को लेकर मीडिया में कहे गए हैं, वह पूरी तरह से गलत हैं। इसी मामले की पूरी जानकारी को लेकर हम सफाई मांगना चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी इस बयान पर अपनी सफाई देंगे।

राहुल गांधी हर रैली में लगवाते हैं ये नारा

- बता दें कि ‘चौकीदार चोर है’ का नारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों और रैलियों में लगवाते रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि पीएम मोदी ने राफेल डील में घोटाला किया है और को करीब 30 हज़ार करोड़ रु का फायदा पहुंचाया है।

- सुप्रीम कोर्ट इससे पहले राफेल मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे चुका था, कोर्ट ने राफेल विमान की खरीद प्रक्रिया को सही माना था। हालांकि, इसके बाद प्रशांत भूषण, और ने कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका डाली, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया साथ ही एक अखबार में छापे गए दस्तावेजों को सबूत मानने की हामी भरी थी।