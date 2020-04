दैनिक भास्कर Apr 29, 2020, 08:59 PM IST

नई दिल्ली. कोरोनावायरस के खतरों के बीच स्कूल-कॉलेजों में फिर से पढ़ाई शुरू करवाने की तैयारियां तेज होने लगी हैं। विश्विवद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बुधवार को कहा कि अगस्त और सितंबर से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। अगस्त से पुराने छात्रों की पढ़ाई शुरू होगी जबकि सितंबर से नए छात्रों का सत्र शुरू होगा। इस बीच लॉकडाउन के कारण परीक्षाएं कैंसिल होने की अटकलों का सीबीएसई बोर्ड ने खंडन किया है। बोर्ड ने कहा कि हालात सामान्य होने के बाद परीक्षाएं होंगी। बुधवार को ट‌वीट करके बोर्ड ने कहा है कि ''हाल ही में 10वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के बारे में कई अटकलें लगाई जा रही हैं। यह दोहराया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के 29 विषयों के लिए बोर्ड परीक्षाएं कराएगा, जैसा कि 1 अप्रैल को जारी सर्कुलर में पहले ही बताया जा चुका है।''

👉The UGC will establish a Help Line for monitoring student grievances related to examinations and academic activities during COVID-19 pandemic.@ugc_india @HRDMinistry pic.twitter.com/kkOLqxE17i