Seen In Red Sari green Blouse, Questions Asked From Gaushala To Akhlaq

नेहा का ‘UP में का बा-3’: लाल साड़ी-हरे रंग के ब्लाउज में आईं नजर, गौशाला से अखलाक तक किए सवाल

‘UP में का बा’ गाकर चर्चा में आई नेहा सिंह राठौड़ ने इसका तीसरा पार्ट पेश किया है। इसमें भी उन्होंने चुटीले अंदाज में योगी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया है। महंगाई से लेकर बेरोजगारी और पेपर लीक तक को शामिल किया है। इसके पहले दो पार्ट को लाखों व्यूज मिल चुके हैं। गाने के दौरान नेहा लाल साड़ी और हरे रंग के ब्लाउज में नजर आईं।

‘UP में का बा’ के पहले दो पार्ट को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। सोशल मीडिया पर विरोधियों ने काफी कमेंट्स भी किए। इसके अलावा बीजेपी से जुड़े कई कलाकारों ने इसका गाकर जवाब भी दिया।

बेरोजगारों पर फोकस

नेहा ने ‘UP में का बा-3’ गाने को बेरोजगारों पर फोकस किया है। इसकी शुरुआत नेहा ने गौशाला से की है। इसमें महंगाई की भी चर्चा है। थूक से सतुआ सानना, मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है। गीत में बेरोजगारी का सवाल सबसे ज्यादा उठाया गया है। नेहा ने अपने पुराने अंदाज लाल साड़ी और हरे रंग के ब्लाउज में नजर आ रही हैं। पीछे से ढोलक की आवाज भी है। गाना तेजी से शेयर हो रहा है।

बता दें, नेहा ने सबसे पहले UP में का बा-1 फिल्म अभिनेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन के रैप सॉन्ग UP में सब बा के जवाब में गाया था।

का बा पार्ट-3 की लाइन पढ़िए

गौशाला में बिनचा राखे बछवा गाय हलाख भईल... मॉब लीचिंग के शिकार नोएडा में अखलाक भईल...UP में का बा... घर के गेहूं, चाऊर बिक गईल लईकन के पढ़ाई में, गहना कुरिया रेहन धइनी अम्मा के दवाई में... थूक ले सतुआ सानअ तानी हेतना महंगाई में... UP में का बा... सड़क पर बेरोजगार बा... प्रयागराज के लइकन के फ्यचर अन्हार बा... भरती निकालत नाही UP सरकार बा...का बा...UP में का बा... परशासन के खेल बा नेतवन के संगे मेल बा... नौकरी चाकरी मंगला प नौवहन के भेजत जेल बा... UP में का बा...आयोग पे हमरा डाउट बा...एग्जाम के परचा आउट बा...अरे ए बाबा अरमिया के भरतिया कहिया ले आई हो... लइका सब करत साउड बा... का बा ... UP का बा....जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा...।

सोशल मीडिया पर ताली और गाली दोनों मिल रही

जब से नेहा ने 'UP में का बा' गाया है तब से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। उन्होंने कई बार लाइव आकर बताया कि ट्रोलर्स उनके बारे में भद्दी-भद्दी बातें भी लिख रहे हैं। नेहा ने ऐसे लोगों को दो टूक जवाब भी दिया कि चाहे जो हो जाए वे पॉलिटिकल सटायर गाती रहेंगी। ट्रोल करने वालों ने नेहा को ऐसी-ऐसी बातें सोशल मीडिया पर कही कि वह लाइव में ही रोने भी लगीं थीं, लेकिन कहा कि वह टूटने वाली लड़की नहीं, लड़ने वाली लड़की हैं।

मैं चारण और भाट कवियों की तरह नहीं गा सकती

योगी सरकार से सवाल पूछने के सवाल का जवाब नेहा ने ट्रोलर्स को दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार योगी जी हैं तो पूछेंगे किससे ? साथ ही नेहा ने सरकार के पक्ष में गाने वालों पर पिछले दिनों कटाक्ष भी किया और कहा कि मैं चारण और भाट कवियों की तरह नहीं गा सकती, मैं जनता की बात करती हूं। लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि सुनिए और शेयर कीजिए। गाने की एक-एक लाइन को सुनिएगा, मैं किसी विपक्ष की दलाली नहीं कर रही। उन्होंने कहा है कि मेरा नया गीत भी जनता के इश्यू पर है।

नए गीत में प्रयागराज की घटना की भी चर्चा

बता दें, रेलवे NTPC परीक्षा के परिणाम के बाद बिहार सहित UP में युवाओं ने काफी विरोध प्रदर्शन किया। गया में ट्रेन में आग भी लगा दी गई थी। पटना सहित कई स्थानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्र संगठनों की ओर से बुलाए गए बिहार बंद का समर्थन महागठबंधन की पार्टियों RJD, कांग्रेस, माले और CPI ने किया। रेलवे ने छात्रों की कई मांगें मान ली। रोजगार के सवाल पर अभी भी छात्र-युवा अंदर से आक्रोशित हैं। नए गीत में नेहा ने प्रयागराज के युवाओं की चर्चा की है कि कैसे पुलिस ने रोजगार मांगने पर जेल भेजा।