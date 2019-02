जम्मू-कश्मीर में सर्च ऑपरेशन पर निकले जवानों पर आतंकियों ने किया हमला, मुठभेड़ में एक DSP शहीद, तीन अन्य जवान

श्रीनगर. जम्मू- के में रविवार को आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक DSP शहीद हो गए, साथ ही तीन जवान भी घायल हुए हैं। इस मुठभेड़ में तीन आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सीआरपीएफ और पुलिस पार्टी के ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मकान में छुपे बैठे आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। खबर लिखे जाने तक ये मुठभेड़ जारी थी। शहीद DSP का नाम अमन कुमार ठाकुर है।

दो साल से कुलगाम में तैनात थे ठाकुर...

- ये मुठभेड़ कुलगाम के तुरीगाम इलाके में रविवार को तब शुरू हुई, जब मुखबिर से मिली सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। पुलिस को यहां कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी।

- मुठभेड़ में मारे गए DSP अमन कुमार ठाकुर 2011 बैच के KPS (कश्मीर पुलिस सर्विस) के ऑफिसर थे और पिछले दो साल से कुलगाम में जम्मू-कश्मीर पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते के प्रमुख की जिम्मेदारी निभा रहे थे।

- इस मुठभेड़ में तीन अन्य जवान भी घायल हो गए। इनमें से एक जवान की हालत नाजुक बताई जा रही है। खबर लिखे जाने तक मुठभेड़ जारी थी। घटना स्थल पर मौजूद मकान में दो से तीन आतंकियों के छिपे होने की आशंका है।

- पीटीआई के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान तीन आतंकवादी भी मारे गए। फिलहाल उनकी पहचान और संगठन का पता लगाया जा रहा है। ये मुठभेड़ जिस इलाके में हुई वो श्रीनगर से 68 किलोमीटर दूर है।

We pay rich #tributes to our colleague #Martyr #DySP Aman Kumar for his supreme sacrifice made in the line of #duty today at @Kulgam. We stand by his family at this crucial moment. RIP. @JmuKmrPolice @policekulgam pic.twitter.com/vgEKkgp6mm