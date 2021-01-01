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  • 30 year Record Of Winter In Kashmir Broken, Waterfalls Also Frozen; Patna Colder Than Shimla

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सर्दी से अभी राहत नहीं:कश्मीर में सर्दी का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा, झरने भी जमे; शिमला से भी ठंडा रहा पटना

नई दिल्लीएक घंटा पहले
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इस बार कश्मीर में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। इसे देखने हर रोज 1000 से ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटन बढ़ने से यहां व्यापारी खुश हैं। - Dainik Bhaskar
इस बार कश्मीर में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। इसे देखने हर रोज 1000 से ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटन बढ़ने से यहां व्यापारी खुश हैं।
  • मध्यप्रदेश: पचमढ़ी में 1.4 डिग्री, 12 जिलों में पारा 6 डिग्री से नीचे, आज 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट
  • राजस्थान: माउंट आबू में पारा माइनस 2 डिग्री, लगातार आठ दिनों से जम रही बर्फ, सवेरे छाया रहा कोहरा

जनवरी के आखिरी दिन सर्दी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। कश्मीर में चिल्लई कलां की आखिरी रात सर्दी का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहां तापमान माइनस 8.8 डिग्री रहा। इससे पहले 1991 की जनवरी में सबसे कम माइनस 11.3 डिग्री रहा था। घाटी में सर्दी की वजह से 90% घरों के नलों में पानी जम गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। कश्मीरी कैलेंडर के मुताबिक माना जाता है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते से जनवरी के आखिरी तक 40 दिन सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है, इसे ही चिल्लई कलां कहते हैं।

उधर, पटना में रविवार को 8 साल के ठंड का रिकार्ड टूट गया। इस दौरान पटना में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री रिकार्ड किया गया। यह जम्मू, देहरादून, शिमला, कटरा जैसे बर्फबारी वाले पहाड़ी क्षेत्र के साथ ही लखनऊ और रांची से भी कम है। मध्यप्रदेश में रविवार को भोपाल सहित 17 जिले शीतलहर की चपेट में रहे। पचमढ़ी में सबसे कम 1.4 डिग्री पारा रहा।

कश्मीर: जमे हुए झरने-बर्फ देखने रोज हजार से ज्यादा पर्यटक आ रहे

यह फोटो किसी सड़क की नहीं श्रीनगर में डल झील की है। सर्दी के कारण जम गई है।
यह फोटो किसी सड़क की नहीं श्रीनगर में डल झील की है। सर्दी के कारण जम गई है।

बिहार: 18 जिलों में रात का तापमान छह डिग्री से नीचे
बिहार के कई हिस्सों में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहने वाली उत्तर-पश्चिम हवाओं की वजह से रात के साथ ही दिन के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। पटना में रात का तापमान जम्मू, देहरादून, शिमला, कटरा जैसे बर्फबारी वाले पहाड़ी क्षेत्र के साथ ही लखनऊ और रांची से भी कम है। गया, मुजफ्फरपुर सहित 18 जिलों में रात का तापमान छह डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। पटना, गया, सुपौल, छपरा, मुजफ्फरपुर सहित बिहार के 8 जिलों में ठंड का असर ज्यादा है।

यह फोटो पटना के वीर चंद पटेल रोड का है। यहां रात का पारा 3.5 डिग्री तक पहुंच गया।
यह फोटो पटना के वीर चंद पटेल रोड का है। यहां रात का पारा 3.5 डिग्री तक पहुंच गया।

मध्यप्रदेश: भोपाल में लगातार दूसरे दिन चली शीतलहर, आज 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट
मध्यप्रदेश में सर्दी का सितम बरकरार है। रविवार को भोपाल सहित 17 जिले शीतलहर की चपेट में रहे। पचमढ़ी में सबसे कम 1.4 डिग्री पारा रहा। यहां लगातार दूसरा दिन है, जब पारा 2 डिग्री से कम रहा। इसके अलावा 12 जिलों में तापमान 6 डिग्री से कम रहा। सागर को छोड़कर सभी जगह रात का तापमान 10 डिग्री से कम रहा। हालांकि, राजधानी भोपाल में रात के तापमान में 1.2 डिग्री की बढ़ोतरी के बावजूद पारा सामान्य से 5 डिग्री नीचे 6.4 डिग्री तक ही पहुंच सका। मौसम विभाग ने सोमवार को 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि इन जिलों में तापमान और गिरेगा।

मध्यप्रदेश के उमरिया में सूखी घास पर पड़ी ओस की बूंदें जमने लगी हैं।
मध्यप्रदेश के उमरिया में सूखी घास पर पड़ी ओस की बूंदें जमने लगी हैं।

राजस्थान- कई शहरों में सवेरे छाया रहा कोहरा
राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार सातवें दिन भी पारा माइनस में रिकॉर्ड किया गया। रविवार को माउंट आबू का मिनिमम टेम्परेचर माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तथा मैक्सिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इतना ही नहीं, माउंट आबू में लगातार आठ दिनों से सुबह जगह-जगह बर्फ भी जम रही है और वादियों में भी कोहरा छा रहा है। प्रदेश के कई शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है।

माउंट आबू में सुबह खुले में खड़ी कार के शीशों पर बर्फ जमी नजर आई।
माउंट आबू में सुबह खुले में खड़ी कार के शीशों पर बर्फ जमी नजर आई।

पंजाब में 3 से बारिश के आसार
पहाड़ों पर बर्फबारी का असर पंजाब के मौसम पर भी पड़ रहा है। राज्य के मौसम विभाग के मुताबिक 3-4 फरवरी को बूंदाबांदी हो सकती है, साथ ही 5 फरवरी को कई जगह तेज बारिश के आसार हैं। पंजाब में अभी रात की ठंड बनी रहेगी।

छत्तीसगढ़ में तेज ठंड, पहाड़ों में फिर जमी ओस
बादल छंटने और उत्तर से बर्फीली हवा आने की वजह से पिछले 48 घंटे से छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा फिर तेज ठंड की चपेट में आ गया है। मैनपाट, चिल्फी समेत पहाड़ों ही नहीं, बल्कि अंबिकापुर के आसपास भी सुबह ओस जम जम रही है। बिलासपुर समेत कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं।

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कड़ाके की सर्दी की वजह से पेड़ों पर पड़ी ओस की बूंदें जम रही हैं।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कड़ाके की सर्दी की वजह से पेड़ों पर पड़ी ओस की बूंदें जम रही हैं।
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