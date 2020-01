Dainik Bhaskar Jan 27, 2020, 01:52 PM IST

नई दिल्ली. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर सवाल उठाया। सोमवार को उन्होंने कहा कि शाहीन बाग का विरोध सिर्फ मोदी विरोध है। वहां प्रदर्शनकारी एंबुलेंस को निकलने नहीं देते। बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा। लोगों को दफ्तर जाने से रोका जा रहा है। वहां कुछ हजार लोग भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल खामोश हैं। वे वहां क्यों नहीं जाते। दूसरी ओर, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने रविवार रात दूसरा वीडियो ट्वीट कर शाहीन बाग में लोगों को भड़काने के लिए देश विरोधी भाषणों का दावा किया।

रविशंकर ने कहा, “हमने बार-बार कहा कि सीएए नागरिकता छीनता नहीं बल्कि देने का काम करता है। हमने हमेशा आश्वस्त किया कि भारतीय मुस्लिम हमेशा भारत में रहेंगे। इस कानून की किसी भी एक धारा को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई। आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। जबकि इसे लोकतांत्रिक तरीके से ही दोनों सदनों से पारित किया गया। दोनों सदनों में इस पर बहस हुई, मतदान हुआ और पारित किया गया। कोर्ट ने चार हफ्ते में हमसे जवाब मांगा है और हम उन्हें अवगत कराएंगे। पहले की कांग्रेस सरकार ने ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) लागू करने की बात कही थी। हमने क्या नया किया।”

कांग्रेस जिन्ना को भारतीय राजनीति में ले आई: रविशंकर

संबित ने 2 वीडियो ट्वीट किए, शाहीन बाग में देश विरोधी भाषणों का दावा

उधर, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने रविवार रात दूसरा वीडियो ट्वीट कर शाहीन बाग के प्रदर्शन में देश विरोधी भाषण दिए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने एक लड़की का वीडियो पोस्ट किया। इसके साथ लिखा- अब उस नापाक शरजील इमाम के बाद जरा इस मोहतरमा को भी सुन लीजिए- 'हमें किसी पर भरोसा नहीं है, इसे सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं, अफजल गुरु निर्दोष था, राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनना था। दोस्तों इतने जहर की खेती इन कुछ ही दिनों में तो नहीं हुआ होगा? इससे पहले संबित ने शनिवार को शरजील इमाम का वीडियो पोस्ट किया था। इसमें एक युवक असम को भारत से अलग करने और सेना को पूर्वोत्तर में घुसने से रोकने के लिए लोगों को भड़काता नजर आया था। भाजपा ने इसे देशद्रोह करार दिया है।

दोस्तों शाहीन बाग़ की असलियत देखें:

१)असम को इंडिया से काट कर अलग करना हमारी ज़िम्मेदारी

२)”Chicken Neck” मुसलमानो का है

३)इतना मवाद डालो पटरी पे की इंडिया की फ़ौज Assam जा ना सके

४)सारे ग़ैर मुसलमानो को मुसलमानों के शर्त पर ही आना होगा

If this is not ANTI NATIONAL then what is? pic.twitter.com/kgxl3GLwx1