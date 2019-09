Dainik Bhaskar Sep 23, 2019, 11:03 AM IST

मुंबई. शेयर बाजार की शुरूआत आज भी जोरदार बढ़त के साथ हुई। सेंसेक्स 1331 अंक की तेजी के साथ 39,346.01 पर पहुंच गया। निफ्टी ने 392 प्वाइंट की बढ़त के साथ 11,666.35 का स्तर छुआ। हालांकि, ऊपरी स्तरों से दोनों इंडेक्स नीचे आ गए। लेकिन, सेंसेक्स में 950 और निफ्टी में 280 अंक की बढ़त बनी हुई है।

सरकार के फैसलों से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा: एक्सपर्ट

विश्लेषकों के मुताबिक सरकार द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स घटाने और शेयर बाजार में टैक्स संबंधी राहतों के ऐलानों का असर जारी है। इन ऐलानों के बाद शुक्रवार को भी बाजार में रिकॉर्ड उछाल आया था। कोटक महिंद्रा एएमसी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एवं हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च, शिबानी कुरियन का कहना है कि कंपनियों का मुनाफा बढ़ाने के नजरिए से कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती करना एक बड़ा कदम है। सरकार के फैसलों से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। शेयर बाजार के टेक्निकल एनालिस्ट सुनील मिगलानी ने दैनिक भास्कर APP से बातचीत में कहा कि इस हफ्ते बाजार में तेजी का दौर जारी रहने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स घटाने से भारत में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में सकारात्मक संदेश गया है।

“...not just in India, around the globe, the recent reduction of corporate tax in India has sent a positive message.” @PMOIndia @narendramodi #HowdyModi