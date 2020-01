Dainik Bhaskar Jan 22, 2020, 11:20 AM IST

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक आरटीआई के जवाब में बताया था कि उन्हें टुकड़े-टुकड़े गैंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया कि मौजूदा समय में टुकड़े-टुकड़े गैंग है और इसे सरकार चला रही है। वहीं, कपिल सिब्बल ने कहा था, “मुझे लगता है कि गृह मंत्री टुकड़े-टुकड़े गैंग के बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। पूरा देश जानता है कि कौन भारत के टुकड़े कर रहा है।”

The tukde-tukde gang does exist. They are running the Government and dividing the nation. pic.twitter.com/s4AaZKJLzH

इससे पहले, आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने दिसंबर में मंत्रालय को आवेदन दिया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्री अपनी रैलियों में खुलकर टुकड़े-टुकड़े गैंग का जिक्र करते हैं, लेकिन सरकार के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करूंगा। जेएनयू में प्रदर्शन के दौरान 2016 में देश विरोधी नारेबाजी के वीडियो सामने आए थे। इसमें शामिल लोगों के लिए पहली बार टुकड़े-टुकड़े गैंग शब्द का इस्तेमाल हुआ था। तब पुलिस ने तत्कालीन जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था।

PEOPLE - IT'S OFFICIAL



The Home Ministry has responded to my RTI saying:



"Ministry of Home Affairs has no information concerning tukde-tukde gang."



Maanyavar is a liar.



The "tukde tukde gang" does not officially exist & is merely a figment of Amit Shah's imagination. pic.twitter.com/yaUGjrqI4f