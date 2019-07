Dainik Bhaskar Jul 20, 2019, 01:03 PM IST

नेशनल डेस्क. जेल में बंद बर्खास्त आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता और बेटा शांतनु हाल ही में कांग्रेस सांसद शशि थरूर से मिलने के लिए उनके ऑफिस पहुंचे। इस मुलाकात के बारे में बताते हुए थरूर ने इसकी दो तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर कीं। तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने भट्ट को न्याय दिलाने की बात लिखी। लेकिन उनके शेयर किए फोटोज में टेबल पर उल्टा झंडा रखा देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए। लोगों ने उन्हें किसी भी मामले में ज्ञान देने से पहले तिरंगे का सम्मान करना सीखने की नसीहत दी। थरूर ने लिखा, 'न्याय मिलना ही चाहिए' केरल की तिरुअनंतपुरम सीट से सांसद शशि थरूर ने इस मुलाकात के दो फोटो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, 'कल एक बैठक में साहसी श्वेता भट्ट और उनके बहादुर बेटे शांतनु के साथ उनके पति संजीव भट्ट की लंबी नजरबंदी को लेकर बातचीत हुई। न्याय अवश्य होना चाहिए'

Had a moving meeting yesterday with courageous ShwetaBhatt & her brave son Shantanu to discuss the prolonged detention of her husband ⁦@sanjivbhatt⁩. Justice must be done! pic.twitter.com/8BHUBRpzEa — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) July 19, 2019

कौन हैं संजीव भट्ट?

संजीव भट्ट गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। जिन्हें साल 2015 में लंबी अनाधिकृत अनुपस्थिति के चलते सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हाल ही में (जून 2019) जामनगर सेशंस कोर्ट ने 29 साल पहले हिरासत में हुई मौत के मामले में भट्ट को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये घटना 1990 में हुई थी, जब भट्ट जामनगर के तत्कालीन एएसपी थे। इसी दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़कने पर भट्ट ने जामखंभाणिया से 150 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक शख्स की मौत हो गई थी। फिलहाल वे इसी मामले में जेल में बंद हैं। भड़क गए सोशल मीडिया यूजर्स

