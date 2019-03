तिरुवनन्तपुरम. कांग्रेस सांसद शशि थरूर चुनाव प्रचार करने के लिए शनिवार को राजधानी के एक मछली बाजार में पहुंचे। वहां उन्होंने मछली बेच रही महिला से कुछ बातें कीं। इस दौरान ली गई तस्वीरों को ट्विटर पर पोस्ट भी किया। हालांकि, ट्वीट में खुद को शाकाहारी बताने पर सीपीएम और भाजपा ने उनकी आलोचना की और माफी मांगने को कहा।

सीपीएम और भाजपा ने कहा कि थरूर ने मछुआरा समुदाय का अपमान किया है। इस समुदाय के लोगों ने बाढ़ आने पर आमजन की खासी सहायता की थी। थरूर को उन सभी से माफी मांगनी चाहिए।

थरूर ने कहा- लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला

थरूर ने तस्वीर के साथ लिखा, ''मछली बाजार में खासा उत्साह देखने को मिला। वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अतिसंवेदनशील रूप से शाकाहारी है।'' इस दौरान थरूर ने अपने ट्वीट में शब्द 'squeamish' का इस्तेमाल किया।

थरूर ने शब्द का अर्थ भी पोस्ट किया

अगले ट्वीट में थरूर ने इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ अंग्रेजी-मलयालम शब्दकोश की सहायता से यह कहते हुए पोस्ट किया कि यह उन मलयाली लेफ्टिस्ट राजनीतिज्ञों के लिए है, जिन्हें मेरी अंग्रेजी समझने में दिक्कत हो रही होगी।

सांसद शशि थरूर लगातार तीसरी बार तिरुवनन्तपुरम की लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने की उम्मीद में प्रचार कर रहे हैं। थरूर ने इन ट्वीट के जरिए अपनी बात कही।

Found a lot of enthusiasm at the fish market, even for a squeamishly vegetarian MP! pic.twitter.com/QspH08if8Q

For those Malayali leftist politicians who are currently having difficulty understanding my English! pic.twitter.com/vhOi7hThgo