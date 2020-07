दैनिक भास्कर Jul 07, 2020, 02:07 PM IST

भोपाल. कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार में पहले मंत्रिमंडल फिर मंत्रियों के विभागों में मची घमासान पर ट्वीट किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने मंगलवार को अपने ट्वीट करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी तीन खेमों में बंट गई है. पहला- महाराज, दूसरा- नाराज और तीसरा- शिवराज।

