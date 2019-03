पटना. भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक तरह से अपनी पार्टी को बाय-बाय कर दिया है। शुक्रवार को सिन्हा ने दल से नाता तोड़ने का अपना दर्द ट्वीटर पर शेयर किया- मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, शायद तेरी महफिल में हम न होंगे।

उन्होंने पीएम मोदी पर ट्वीट किया- सर, राष्ट्र आपका सम्मान करता है। लेकिन, जिस चीज का आपके नेतृत्व में अभाव है, वह है क्रेडिबिलिटी व ट्रस्ट फैक्टर। लीडरशिप जो कह रही है और जो कर रही है, क्या लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं? शायद नहीं। पूर्व में किए गए वादों को पूरा किया जाना अभी भी बाकी है। हालांकि, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता।

past are still to be fulfilled. Hope, wish & pray, though I may not be with you anymore - "Mohabbat karne vaale kam na honge, (shayad) teri mehfil mein lekin hum na honge".