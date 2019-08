शाजिया इल्मी ने सियोल में किया पाकिस्तानी भीड़ का सामना

भारत विरोधी नारे सुन कहा- पीएम मोदी को अपशब्द न कहें

यूनाइटेड पीस फेडरेशन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गई थीं शाजिया

Dainik Bhaskar Aug 18, 2019, 05:08 PM IST

नेशनल डेस्क. दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हाल ही में भाजपा नेता शाजिया इल्मी पाकिस्तानी समर्थकों से भिड़ गई थीं। हाथों में पाकिस्तानी झंडा लिए वे लोग कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर भारत का विरोध कर रहे थे व भारत और प्रधानमंत्री मोदी को टेररिस्ट बता रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहीं इल्मी और उनके साथ मौजूद दो अन्य भारतीयों ने जाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद शाजिया और उनके अन्य साथियों ने उनका विरोध जताते हुए ‘भारत जिंदाबाद’ के नारे लगाए। फिर स्थानीय पुलिस ने बीच-बचाव करते हुए वहां से शाजिया और उनके सहयोगियों को हटाया। उनका ये वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों को शाजिया की ये बहादुरी और देशभक्ति बेहद पसंद आई और वे वीडियो को शेयर करते हुए उन्हें भारतीय शेरनी बताने लगे। इससे पहले 15 अगस्त को लंदन में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे पाकिस्तानी और खलिस्तान समर्थक लोग भारतीय तिरंगे का अपमान कर रहे थे। ऐसे में पूनम जोशी नाम की एक भारतीय महिला पत्रकार उनसे भिड़ गई थी और तिरंगा छीनकर ले आई थी। तब भी लोगों ने सोशल मीडिया पर महिला की बहादुरी की जमकर तारीफ की थी।

