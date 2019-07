बतौर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने तीन कार्यकाल पूरे किए

उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते दिल्ली में मेट्रो ट्रेन शुरू हुई थी

लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी से हार गई थीं शीला



Dainik Bhaskar Jul 20, 2019, 06:30 PM IST

नेशनल डेस्क. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। शनिवार को सुबह तबीयत बिगड़ने पर उन्हें राजधानी के एस्कॉर्ट्स फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। वे 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं और इस दौरान आधुनिक दिल्ली के निर्माण का बहुत सा श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। उनके निधन पर कांग्रेस समेत अन्य कई दलों के नेताओं, फिल्मी हस्तियों और आम लोगों ने दुख व्यक्त किया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बहुत से लोगों ने उन्हें दिल्ली का अबतक का सबसे अच्छा सीएम बताया।

Deeply saddened by the demise of Sheila Dikshit Ji. Blessed with a warm and affable personality, she made a noteworthy contribution to Delhi’s development. Condolences to her family and supporters. Om Shanti. pic.twitter.com/jERrvJlQ4X — Narendra Modi (@narendramodi) July 20, 2019

I’m devastated to hear about the passing away of Sheila Dikshit Ji, a beloved daughter of the Congress Party, with whom I shared a close personal bond.



My condolences to her family & the citizens of Delhi, whom she served selflessly as a 3 term CM, in this time of great grief. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 20, 2019

Just now got to know about the extremely terrible news about the passing away of Mrs Sheila Dikshit ji. It is a huge loss for Delhi and her contribution will always be remembered. My heartfelt condolences to her family members. May her soul rest in peace — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 20, 2019

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। मैं उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर दु:ख की इस घड़ी में उनके परिवार को शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करे ।

ॐ शांति शांति शांति — Amit Shah (@AmitShah) July 20, 2019

I am sorry to know about the sudden demise of Sheila Dixit ji. We were opponents in politics but friends in personal life. She was a fine human being. #SheilaDixit — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) July 20, 2019

Saddened to know about the demise of Sheila Dikshit Ji, senior leader of congress party. Condolences to bereaved family members and supporters. She will be remembered for her works. May God render peace to the departed soul. Om Shanti. — Arun Jaitley (@arunjaitley) July 20, 2019

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी के निधन की खबर बहुत दुःखद है| भगवान उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे, और परिवार को ये क्षति सहने की शक्ति दे..भावपूर्ण श्रद्धांजलि. — Manish Sisodia (@msisodia) July 20, 2019

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी का निधन दु:खद! शोकाकुल परिजनों के प्रति पूर्ण संवेदना। भारतीय राजनीति में अपने अहम योगदान एवं शालीनता के लिए उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। शत्-शत् नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि! — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) July 20, 2019

Extremely sad to know about the passing away of #SheilaDixit ji...she effectively changed the face of Delhi during her tenure. Heartfelt condolences to her family 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) July 20, 2019

Rest in peace..Smt.Sheila Dikshit ji 🙏🏼 You will always be loved and respected for your strength,determination,fierce and yet kind personality that made Delhi more beautiful than ever among many other things 🙏🏼 Om Shanti — Urmila Matondkar (@OfficialUrmila) July 20, 2019

One of the tallest leaders of the @INCIndia, a graceful politician whose contribution to Delhi has been irrefutable. RIP #SheilaDikshit ji. Heartfelt condolences to #SandeepDikshit and the bereaved family. Om Shanti 🙏 — Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) July 20, 2019

Heartbreaking to hear about the sudden demise of Veteran Politician, Former CM of Delhi, Mother of Modern Delhi Smt.@SheilaDikshit ji.



May her soul rest in eternal peace. Om Shanti 🙏#SheilaDixit #RIPSheilaDikshit pic.twitter.com/3886pCk3qO — CM Ramesh (@CMRamesh_MP) July 20, 2019

Heartbreaking News-



Veteran Congress leader and Ex-CM of Delhi, Sheila Dixit has passed away.



Her contribution to Delhi will always be remembered.



Om Shanti 🙏#SheilaDixit pic.twitter.com/ZAXZEuw8i3 — Snehil Singh 🇮🇳 (@snehils1994) July 20, 2019

Undoubtedly!. The best CM Delhi has ever had.#SheilaDixit

Om shanti pic.twitter.com/L4fYu1Bv9K — Capt.Abhinav Garg (@captabhinav28) July 20, 2019

दिल्ली में बिछे सड़कों के जाल की वजह से दिल्ली इतने वाहनों को झेल पा रही है। आज दिल्ली के इन सड़कों के जाल की निर्माता #SheelaDixit जी नही रहीं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। — Sdhar Chaubey (@sdharchaubey1) July 20, 2019