शीला लंबे वक्त से बीमार चल रही थीं, पहली बार 1984 में कन्नौज से सांसद चुनी गई थीं

एस्कॉर्ट्स फोर्टिस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दोपहर 3.15 बजे शीला को कॉर्डियक अरेस्ट हुआ

2019 में उन्होंने उत्तर-पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, हालांकि इसमें उन्हें भाजपा के मनोज तिवारी से हार मिली

Dainik Bhaskar Jul 20, 2019, 04:44 PM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित का शनिवार को निधन हो गया। वे 81 साल की थीं। सुबह तबीयत बिगड़ने पर उन्हें राजधानी के एस्कॉर्ट्स फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. अशोक सेठ ने बताया कि इलाज के दौरान दोपहर 3.15 बजे शीला दीक्षित को कॉर्डियक अरेस्ट हुआ। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। हालांकि, उन्हें बचाया नहीं जा सका। शीला दीक्षित 15 साल (1998 से 2013) तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। फिलहाल, दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष थीं।

शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। 2014 में उन्हें केरल का राज्यपाल बनाया गया था। हालांकि, उन्होंने 25 अगस्त 2014 को इस्तीफा दे दिया था। वे इस साल उत्‍तर-पूर्व दिल्‍ली से लोकसभा चुनाव लड़ी थीं। हालांकि, उन्हें भाजपा के मनोज तिवारी के सामने हार मिली। शीला 1984 से 1989 तक कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद रही थीं। 1986 से 1989 तक केंद्रीय मंत्री पद भी संभाला।

We regret to hear of the passing of Smt Sheila Dikshit. Lifelong congresswoman and as three time CM of Delhi she transformed the face of Delhi. Our condolences to her family and friends. Hope they find strength in this time of grief. pic.twitter.com/oNHy23BpAL — Congress (@INCIndia) July 20, 2019

राष्ट्रपति कोविंद ने शोक व्यक्त किया

Sad to hear of the passing of Smt Sheila Dikshit, former Chief Minister of Delhi and a senior political figure. Her term in office was a period of momentous transformation for the capital for which she will be remembered. Condolences to her family and associates #PresidentKovind — President of India (@rashtrapatibhvn) July 20, 2019

दिल्ली के विकास में शीला जी का अहम योगदान रहा: मोदी

Deeply saddened by the demise of Sheila Dikshit Ji. Blessed with a warm and affable personality, she made a noteworthy contribution to Delhi’s development. Condolences to her family and supporters. Om Shanti. pic.twitter.com/jERrvJlQ4X — Narendra Modi (@narendramodi) July 20, 2019

शीला दीक्षित का निधन दिल्ली के लिए क्षति: केजरीवाल

Just now got to know about the extremely terrible news about the passing away of Mrs Sheila Dikshit ji. It is a huge loss for Delhi and her contribution will always be remembered. My heartfelt condolences to her family members. May her soul rest in peace — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 20, 2019

1984 में पहली बार सांसद बनी थीं

शीला दीक्षित ने पहली बार 1984 में कन्नौज सीट से चुनाव लड़ा था। यहां उन्होंने सपा के छोटे सिंह यादव को हराया था। 1984 से 1989 तक सांसद रहने के दौरान वे यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन में भारत की प्रतिनिधि रह चुकी हैं।