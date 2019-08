Dainik Bhaskar Aug 30, 2019, 09:08 AM IST

ननकाना साहिब. पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने एक सिख लड़की (19) को अगवाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया। मर्जी के खिलाफ उसका निकाह भी करा दिया। पीड़िता के परिवार ने प्रधानमंत्री इमरान खान से मदद की गुहार लगाई है। परिजन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 27 अगस्त की रात कुछ हथियारबंद लोग घर में घुसे और बंदूक की नोंक पर लड़की को बंधक बनाकर ले गए। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू लड़कियों के जबरन निकाह करवाने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं।

शिरोमणि अकाली दल के विधायक मानजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को लड़की के परिजन का वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा, ‘‘पाकिस्तान के सिख इमरान खान से मदद मांग रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील करता हूं कि लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं। पाकिस्तान में सिख धर्म पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया जाना चाहिए।'’’

लड़की को डराकर इस्लाम कबूल कराया: भाई

खुद को लड़की का भाई बताने वाले मनमोहन सिंह ने वीडियो में कहा, ‘‘अगवा लड़की मेरी बहन है। उसे धमकी दी गई है कि अगर इस्लाम कबूल नहीं किया तो भाई और पिता की हत्या कर दी जाएगी। मैं प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से मदद की अपील करता हूं।’’

मैं दुनिया भर में बसे सिखों से अपील करता हूँ कि पाकिस्तान में हो रहे ज़बरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ ज़बरदस्त आवाज़ उठायें



हमारे गुरु साहिबान ने इस तरह के धर्म परिवर्तन का शहादत देकर विरोध किया है



क्या आज हम चुप बैठे रहेंगे??



RT this video if you are against forced conversions pic.twitter.com/oJdqcirgMB