इस लोकसभा सीट पर मतदान केंद्र पर सांप मिलने से मची अफरातफरी, VVPAT मशीन के अंदर बैठा था सांप

नेशनल डेस्क. के कन्नूर में भी मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इस सीट के एक पोलिंग बूथ पर उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब वहां रखी वीवीपैट मशीन के अंदर एक सांप दिखाई दिया। ये घटना इलाके के मय्यिल कन्डाक्काई स्थित पोलिंग बूथ में हुई। जहां उस वक्त मतदान के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हालांकि सांप मिलने के बाद वहां कुछ देर के लिए मतदान को रोकना पड़ा।

ने कहा, भारतीय लोकतंत्र की पहली घटना होगी...

- जब सांप को देखा गया, तब मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए काफी संख्या में लोग लाइन लगाकर खड़े थे। सांप देखे जाने के बाद वहां मौजूद मतदान दल के सदस्य और लोग थोड़ा घबरा गए। हालांकि थोड़ी ही देर में सांप को वहां से हटा दिया गया, और इसके बाद दोबारा मतदान शुरू हो गया।

- केरल की कन्नूर सीट से CPI गठबंधन की ओर से पीके श्रीमैथी, कांग्रेस गठबंधन की ओर से के. सुरेंद्रन और भाजपा गठबंधन की ओर से सीके पद्मनाभन चुनाव लड़ रहे हैं।

- इस घटना के सामने आने के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक ट्वीट करते हुए इस बारे में बताया। उन्होंने लिखा, 'VVPAT मशीन के अंदर सांप मिलने से कन्नूर में मतदान को रोकना पड़ा। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा?'

Kerala: A snake was found at a polling booth in Kannur's Kandakai. Polling resumed after the snake was caught. #LokSabhaElections2019

शशि थरूर का ट्वीट...

Snake inside VVPAT machine holds up polling in Kannur — this must be a first for Indian democracy?! https://t.co/bXF1U9nDIM