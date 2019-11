महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं, बहुमत के लिए 145 सीट जरूरी

भाजपा के पास 105, राकांपा की 54, शिवसेना की 56 और कांग्रेस के पास 44 सीटें

Dainik Bhaskar Nov 23, 2019, 11:43 AM IST

मुंबई. महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार सुबह हुए जबरदस्त नाटकीय घटनाक्रम के बाद देवेंद्र फडणवीस एकबार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। उन्हें सुबह करीब सवा आठ बजे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके अलावा राकांपा नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद सोशल मीडिया पर शिवसेना और उसके नेताओं का जमकर मजाक उड़ रहा है। यूजर्स कई तरह के मजेदार कमेंट्स करते हुए उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं।

इससे पहले सरकार बनाने को लेकर शुक्रवार को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री पद पर उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति बन गई थी। लेकिन शनिवार सुबह पूरी बाजी ही पलट गई और फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। खबरों के मुताबिक अजित पवार ने 22 विधायकों के साथ अलग होकर नई पार्टी बनाते हुए भाजपा से हाथ मिलाया है।

सोशल मीडिया पर आए कमेंट्स...

This morning when I waked up and turn on my internet #MaharashtraPolitics pic.twitter.com/hXNW0R1okb — Ankur Maurya 🙏 (@ankur8527) November 23, 2019

Mota bhai to modi ji when shiv sena trying to make government #MaharashtraGovtFormation pic.twitter.com/uwxqfA7KST — Aditya (@Aditya41674418) November 23, 2019

जब तक नाड़े का जुगाड़ ना हो,

पैजामा नहीं पहनना चाहिए...!



शिवसेना को समर्पित 🙏 — Anup Tripathi #RSS (@anupayush) November 23, 2019

शिवसेना उवाच--



चौबे चले छब्बे बनने

दूबे बनकर लौटे😂😂😂😂 — Rashmi Tiwari (@rashmi_1963) November 23, 2019

Amit shah to Sanjay raut pic.twitter.com/8kxS8JBfFJ — Rishi sharma (@Rishisharma2008) November 23, 2019

The Biggest Script Writer, Director and Chanakya of BJP - Mota Bhai@AmitShah #MaharashtraPolitics pic.twitter.com/c1LVE2ZVNo — Prajwal Tikhe (@PrajwalTikhe1) November 23, 2019

Sanjay raut apne andar ka shayar ghar le jaate hue#MaharashtraPolitics pic.twitter.com/uLksl3uzHP — Prakhar (@prakharshubham) November 23, 2019