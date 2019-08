अब 'मैक्डॉनल्ड' आया सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर

कंपनी ने बताया उनके यहां मिलता है सिर्फ हलाल मीट

गैर मुस्लिम लोगों कहा- हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं



Dainik Bhaskar Aug 23, 2019, 04:12 PM IST

नेशनल डेस्क. भारत में शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अचानक चैन फूड रेस्टोरेंट कंपनी 'मैक्डॉनाल्ड' का विरोध होने लगा और उसके बहिष्कार के लिए #boycottmcdonalds ट्रेंड करने लगा। लोगों के गुस्से की वजह कंपनी का एक ट्वीट था जो उसने एक यूजर को जवाब देते हुए किया था। उस यूजर ने कंपनी से मैक्डॉनाल्ड पर मिलने वाले मीट के 'हलाल' होने या ना होने के बारे में पूछा था। इसके बाद कंपनी ने बताया था कि उनके सभी रेस्टोरेंट्स पर हलाल मीट मिलता है, और लोग चाहें तो वहां जाकर सर्टिफिकेट देख सकते हैं। कंपनी का जवाब आने के बाद लोग उस पर सिर्फ मुस्लिम धर्म की भावनाओं का ख्याल रखने और अन्य धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उसके बॉयकॉट की अपील करने लगे।

शख्स ने पूछा था सवाल, जवाब से मचा हंगामा

22 अगस्त की रात को @hibailyas89 नाम से ट्विटर अकाउंट चलाने वाले शख्स ने एक ट्वीट करते हुए मैक्डॉनाल्ड से पूछा था, 'क्या भारत में मौजूद मैक्डॉनाल्ड रेस्टोरेंट हलाल (मुस्लिम धर्म के अनुसार पशुओं को मारने की एक विधि) सर्टिफाइड हैं?' इसके कुछ ही देर बाद मैक्डॉनाल्ड ने लगातार दो ट्वीट करते हुए शख्स को जवाब भी दे दिया।



शख्स को जवाब देते हुए कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'वक्त निकालकर मैक्डॉनाल्ड इंडिया से संपर्क करने के लिए धन्यवाद। आपके सवाल का जवाब देने के लिए मिले इस मौके से हम बेहद खुश हैं। सभी रेस्टोरेंट्स में हम जो मीट इस्तेमाल करते हैं, वो उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है और HACCP सर्टिफिकेट रखने वाले सरकारी मान्यता प्राप्त आपूर्तिकर्ताओं से लिया जाता है। हमारे सभी रेस्टोरेंट्स हलाल सर्टिफिकेट्स प्राप्त हैं। आप अपनी संतुष्टि और पुष्टि के लिए संबंधित रेस्टोरेंट मैनेजर से प्रमाण पत्र दिखाने के लिए कह सकते हैं।'

सोशल मीडिया पर फूटा मैक्डॉनाल्ड के खिलाफ गुस्सा

मैक्डॉनाल्ड की ओर से आए जवाब के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का कहना था कि वे एक नॉन मुस्लिम देश में रहने वाले सभी लोगों को हलाल मीट कैसे ऑफर कर सकते हैं, जबकि ये सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए जरूरी है। यूजर्स ने बताया कि हिंदू और सिख धर्म के मांसाहारी लोग सिर्फ झटका मीट खाते हैं। ऐसे में आप सिर्फ एक धर्म का ख्याल करते हुए बाकी लोगों की भावनाओं का कैसे अनादर कर सकते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर #BoycottMcDonalds (मैक्डॉनाल्ड का बहिष्कार) ट्रेंड करने लगा। ज्यादातर यूजर्स का कहना था कि मैक्डॉनाल्ड जब तक हलाल के साथ 'झटका' सर्टिफाइड मीट नहीं रखने लगेगा, तब तक हम वहां नहीं जाएंगे।

बीते महीने फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो को लोगों के गुस्से का शिकार बनना पड़ा था, जब एक युवक ने डिलीवरी बॉय के हिंदू न होने की वजह से ऑर्डर कैंसिल करने की बात कही थी। इस पर जोमैटो ने कहा था कि- खाने का कोई धर्म नहीं होता। तब भी लोगों ने हलाल और झटका का उदाहरण देते हुए जोमैटो का बहिष्कार करने की अपील की थी।

Dear McDonald's

India is land of multi religions

U r proudly displaying Halal certificates



That means someone from ur staff is reading some Islamic phrases & slaughtering the animals by torturing them



While many of ur customers want JHATKA meat



U want to ignore them?? — RiseOfBurnol (@RiseofBurnol) August 23, 2019

Wow I didn’t knew that you are an Islamic Foodchain franchise.😏



I will never eat from this restaurant which serves food gone through Islamic practices.



You won’t survive a day in India by catering only to 15% Muslims.😌#boycottmcdonaldshttps://t.co/A01BBfKAIz — Upasana Singh (@upasanatigress) August 23, 2019

Thanks for confirm on the public platform... I will now #boycottmcdonalds Going for Halal free Food.. — Dinesh (@dineshksam) August 23, 2019

Good for letting us know, henceforth I will never eat at McD until they produce certificate of Jhatka certificate.

Hope you are happy only with minority business! — S. Uday - Rising Indian (@udaysur) August 22, 2019

Food has no religion was remarked by @Zomato but what is this @McDonalds is aapesing a special community

Hey @McDonalds do u have certified Jhatka food too



Caz my reilogin don't allow me to eat halal I am planing to visit ur resturant this weekend if u don't have thn I won't go https://t.co/y5H0lamgsR — Farmer Indrani 🇮🇳भारत की बेटी🇮🇳 (@Indian_Indrani) August 23, 2019

All restaurants of @mcdonaldsindia are Halal certified. Only Muslims can eat food in your restaurants. What about Hindus who want ONLY Jhatka meat? Halal way of slaughtering is extremely cruel!



If Jhatka meat is not given, I will #BoycottMcDonalds. Request others to do the same. https://t.co/DMt26M3kk0 — Sandeep Kumar Shivhare (@SKS_Shivhare) August 23, 2019

Go To Hell, then. We Hindus only have JHATKA MEAT, Will educate others as well to not have any Non Veg Food From your chain. If you not want to end up like ZOMATO, ensure that JHATKA MEAT is served. Else, embrace for Financial Loss. https://t.co/ySGeo7Cxec — ਪੰਜਾਬੀ (@HasdaaPunjab) August 23, 2019

That means @mcdonaldsindia is forcing halal meat on Hindus &Sikhs without them being given informed choice in the matter. They should be required to display this information prominently in every outlet. https://t.co/oXLnAh8git — MadhuPurnima Kishwar (@madhukishwar) August 23, 2019

I am pure veg and against all types of Nonveg

But if religious point of view is concerned food eateries should never favor a single religion

You can't run by blindly favouring single religion food type

You will be out in 10 days if other stop coming to u #boycottmcdonalds — shalini sharma (@Sharmashalini05) August 23, 2019

Is India a Islamic country @mygovindia @PMOIndia What sort of sickularism & appeasement is this?? #boycottmcdonalds — Anu Tyagi Parashar (@AnuParashar) August 23, 2019