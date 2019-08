सरकार ने अमरनाथ यात्रियों व पर्यटकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की

पुलिस ने कहा अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश रच रहे आतंकी

श्रीनगर के NIT में भी क्लासेस अनिश्चितकाल के लिए बंद

सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए सेना प्रमुख भी श्रीनगर पहुंचे

Dainik Bhaskar Aug 03, 2019, 05:55 PM IST

नेशनल डेस्क. जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में उठाए गए कुछ कदमों के बाद फिलहाल देशभर में अटकलों का बाजार गर्म है। सरकार ने हाल ही में वहां 25 हजार अतिरिक्त जवानों को भेजने का फैसला किया था, और इसके दो दिन बाद ही सुरक्षा एडवाइजरी जारी करते हुए अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को तुरंत कश्मीर से बाहर जाने की सलाह दी, साथ ही एयरफोर्स और सेना को भी हाई ऑपरेशन अलर्ट पर रहने का आदेश दिया। वहां चल रही गतिविधियों को लेकर सरकार की ओर से अबतक कोई जानकारी तो नहीं दी गई, लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा है कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने जा रहा है।

देशभर में चल रही चर्चाओं के बीच सरकार के कदमों को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार ये सब वहां से अनुच्छेद 35-A को हटाने की तैयारियों के मद्देनजर कर रही है। जिसके बाद लोग देश के गृहमंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोग कमेंट्स करते हुए कह रहे हैं, भरोसा रखो, मोटा भाई सब संभाल लेगा। इन दिनों टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी भी फिलहाल वहीं पर हैं, उन्हें लेकर लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि दुनिया के बेस्ट फिनिशर मिलकर अब कश्मीर समस्या का हल निकालेंगे। लोगों ने तो उनके शॉर्ट नाम MSD का नया फुलफॉर्म भी निकाल लिया है। सोशल मीडिया पर लोग MSD को M- मोदी, S-शाह, D-डोवाल की तिकड़ी बता रहे हैं।

Two Of The Best Finishers In Their Respective Field Are Now Recruited In Kashmir Valley !!!#OperationKashmir pic.twitter.com/WIaZEu8Ak0 — Anant (@HumourouslyMe) August 3, 2019

Can MSD ( Modi Shah Doval ) finish ( Kashmir issue) off in Style ? #OperationKashmir pic.twitter.com/iWVMmwu2sU — Nidhi shrivastava (@Sarcastic_Nidhi) August 2, 2019

Dear Kashmiri Terrorists ...



Remember that the WORLD's BEST FINISHER is in Kashmir on Duty right now ..!!

😎



#OperationKashmir #KashmirTroopBoost pic.twitter.com/di7lxGnCT8 — Alishah (@Alishah0803) August 3, 2019

Anyone for Aazadi Please come forward !!!#OperationKashmir pic.twitter.com/Ruo3P5obdP — Burning Chinar (@BurningChinar) August 3, 2019

Pic 1. When Kashmir is in Kashmiri Pandit.



Pic 2. When Kashmir Changed in Muslim Regime.



#Article370 pic.twitter.com/GFUpXwn23R — Krishna (@AtheistKrishnaa) August 3, 2019

Everybody - Sharing what they think is going to happen in Kashmir



Doval, Modi and Amit Shah - Be like 👇#OperationKashmir pic.twitter.com/HxQnSdn35A — Anmol 🇮🇳 (@AnmolKatiyar007) August 2, 2019

#OperationKashmir

Govt sent 5K more troops in kashmir



Meanwhile Modi sir to all separatists pic.twitter.com/1W9f73N0d8 — नादान परिंदे🇮🇳 (@Gauri_doonite) August 2, 2019

Mehbooba Mufti and abdullah to Indian army and Amit shah#OperationKashmir pic.twitter.com/RD3N9FOo0k — Subham (@subhsays) August 2, 2019

Amit shah as a home minister

👇👇 #OperationKashmir pic.twitter.com/74UQb1IP2U — BHAVESH BHOI (@BHAVESH_Q) August 2, 2019

#OperationKashmir

Meanwhile Amit shah to 35A , pathar bajis & Mebhuba ji.😝😂 pic.twitter.com/zoPiJ8UgX9 — Charav Borana (@im_charav) August 2, 2019

😂 😂 😂

That's what india will do with

Kashmir#KashmirTroopBoost pic.twitter.com/jYxrYDkI5l — Vaishali Tyagi (@Vaishal02325888) August 2, 2019