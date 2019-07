Dainik Bhaskar Jul 05, 2019, 03:33 PM IST

नेशनल डेस्क. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार (5 जुलाई) को पेश किया। उन्होंने सभी वर्गों खासकर गरीबों, किसानों, उद्योगों, व्यापारियों और महिलाओं का ध्यान रखते हुए उनके लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं कीं। इस दौरान वित्तमंत्री ने सभी को खुश करने की कोशिश की। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। बजट से मध्यम वर्ग को भी काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बजट में उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला और वे खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। जिसके चलते लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा जताई और बजट को लेकर मजेदार कमेंट्स करते हुए अपनी भड़ास निकाली।

#Budget2019

1. Middle Class before FM Speech.

2. Middle Class after FM Speech. pic.twitter.com/7uNJ5GegBT — Retired Vasooli Bhai (@Vishj05) July 5, 2019

Middle class looking for some benefits in budget.

Govt:



#Budget2019 pic.twitter.com/lVejNqJzry — Ashish Kulkarni (@Kulkarni1988) July 5, 2019

#Budget2019

- Petrol ⬆️

- Diesel ⬆️

- Jewellery Companies to gold jewellery ⬇️



Best thing -- NOT a word on tax-payers money going down the drain in useless PSUs.



Bas itna hee bacha tha ab 😑 pic.twitter.com/4BCIhxlOMl — Dhondu (@_setoodeh) July 5, 2019

Middle class is waiting for the benefits for them in the budget #Budget2019 pic.twitter.com/sdrOJBjFVR — Subham (@subhsays) July 5, 2019

Middle class looking for benefits for them in the budget. #Budget2019 pic.twitter.com/8hsi3BYHhU — Sharad Kotriwala (@ModijiKaHathHai) July 5, 2019

after seeing no cuts on taxes

Middle class to modi ji-#Budget2019 pic.twitter.com/yqWCZwvHUb — Sanchit sahu 🇮🇳🇮🇳 (@SanchitSahu10) July 5, 2019

Middle Class: My Vote BJP in General Election.



Budget : No tax cuts for Middle Class.



Middle Class : #Budget2019 pic.twitter.com/X64Scdzi0w — Rahul Singh (@rahulkrsingh291) July 5, 2019