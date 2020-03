Dainik Bhaskar Mar 13, 2020, 03:30 PM IST

नई दिल्ली. कोरोनावायरस के चलते दुनियाभर के लगातार गिर रहे हैं। सेंसेक्स और स्टॉक मार्केट भी धड़ाम हो चुका है। भारत समेत दुनिया के 7 देशों के बाजारों में लोअर सर्किट लगा। इसके चलते इन बाजारों में कुछ समय के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। विशेषज्ञों का कहना है कि 2008 के बाद यह दूसरी बार है जब बाजार को लोअर सर्किट के चलते बंद करना पड़ा है। तब दुनिया के बाजारों में मंदी के चलते भी भारतीय बाजार गिरे थे। अब गिरते बाजार को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। बड़ी संख्या में यूजर्स फनी वीडियो, मीम्स और जोक्स शेयर कर रहे हैं। #BlackFriday, #Sensex , #StockMarket, #StockMarketCrash2020 सहित कई शब्द ट्विटर और फेसबुक पर ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ यूजर्स निवेशकों को अलग-अलग तरह के टिप्स भी दे रहे हैं। पेश है गिरते सेंसेक्स और मार्केट पर यूजर्स के रिएक्शन...

When you see the market crashing continuously and also u got the SBI Card allotment.#StockMarket #sensex #marketcrash pic.twitter.com/5oTlGhXYzX