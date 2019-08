Dainik Bhaskar Aug 11, 2019, 03:50 PM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद सोनिया गांधी को पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन इस फैसले के अगले ही दिन ट्विटर पर #थैंक यू राहुल गांधी ट्रेंड करने लगा। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के अलावा कई कार्यकर्ताओं ने राहुल को उनकी पारी के लिए धन्यवाद दिया और आगे मार्गदर्शन की उम्मीद जताई।

महिला कांग्रेस ने राहुल द्वारा दिए भाषणों का वीडियो शेयर किया

More than ever before in human history, we share a common destiny.

We can master it only if we face it together.

And that is why we believe in constitution, that is why we believe in standing up for what is right.

That is why we believe in @RahulGandhi#ThankYouRahulGandhi pic.twitter.com/WYj778DpHd