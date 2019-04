कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी का पार्टी को लेकर बड़ा खुलासा, कहा- यहां गुंडों को तरजीह दी जाती है

नेशनल डेस्क, । कांग्रेस की अनुशासन समिति ने पार्टी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करने वाले 8 नेताओं को बहाल कर दिया है। प्रियंका ने इस पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट किया, ''कांग्रेस में अपना खून-पसीना बहाने वालों से ऊपर गुंडों को तरजीह दी गई। इससे दुखी हूं। जिन लोगों ने ईंट-पत्थर फेंके और धमकी दी। ऐसे लोगों पर कार्रवाई न करना दुर्भाग्यपूर्ण है।''

Deeply saddened that lumpen goons get prefence in @incindia over those who have given their sweat&blood. Having faced brickbats&abuse across board for the party but yet those who threatened me within the party getting away with not even a rap on their knuckles is unfortunate. https://t.co/CrVo1NAvz2