दैनिक भास्कर Apr 13, 2020, 02:53 PM IST

श्रीनगर. आमतौर पर दिसबंर से पूरे अप्रैल तक बंद रहने वाला श्रीनगर-लेह नेशनल हाईवे इस बार जल्दी खोल दिया गया। 434 किमी लम्बे हाईवे पर शनिवार से गाड़ियों की आवाजाही चालू है। फिलहाल राशन और दवाईयों से जुड़ी जरूरी सामानों के ट्रकों को ही यहां से गुजरने की अनुमति है। पहले दिन 18 ऑयल टैंकर और दूसरी जरूरी चीजों से लदे ट्रकों को जोजिला पास होते हुए लेह भेजा गया।

लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाले इस हाईवे के 4 से 5 महीने तक बंद होने का कारण सोनमर्ग से जोजिला तक का हिस्सा है। 25 किमी की लंबाई का यह हिस्सा सालभर बर्फ से ढका होता है। बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) के जवान बर्फ काटकर यहां रास्ता बनाते हैं। हर साल अप्रैल में ही बर्फ हटाने का काम शुरू होता है क्योंकि दिसंबर से अप्रैल तक भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण यहां से बर्फ हटाना मुश्किल है।

बर्फबारी के इन पांच महीनों में हाईवे के बंद होने के कारण लद्दाख बाकी भारत से कटा रहता है। इन दिनों में जरूरी चीजों की तो सप्लाई बंद रहती है, साथ ही चीन और पाकिस्तान से घिरे इस क्षेत्र के लिए सुरक्षा के लिए भी जमीनी मार्ग का संपर्क टूट जाता है। केन्द्र सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए जोजिला टनल पर काम कर रही है ताकि सालभर देश के बाकी हिस्से से लद्दाख का संपर्क बना रहे।

जोजिला इलाका 11,578 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। बॉलीवुड की ढेर सारी फिल्मों में बर्फ से ढके इस रास्ते को दिखाया गया है। वास्तव में यह एक रास्ता नहीं बल्कि बिना छत वाली बर्फ की सुरंग है। यहां से गुजरने वालों को अपने दोनों तरफ बर्फ की बड़ी-बड़ी दिवार दिखाई देती है। कई किमी तक यहां एक समय में एक ही गाड़ी गुजर पाती है। इस साल जब शनिवार को यह खोला गया तो इंडियन आर्मी की नॉर्दन कमांड ने एक ट्वीट में इस रास्ते का खूबसूरत व्यू दिखाया।

#KeepingLadakhConnected

GOC #FireAndFuryCorps visited #ZojiLa Pass & complimented #BRO personnel for their dedication & hard work; commended #InterAgency personnel involved in #COVID19 screening of incoming persons & essential vehicles to #Ladakh.@adgpi@diprjk@lg_ladakh pic.twitter.com/IWFEkWpsAe