पुलवामा हमले के बाद इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने डाला आतंकी की तारीफ करने वाला स्टेटस, विवाद के बाद हो गया गिरफ्तार

बेंगलुरु. जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमला करने वाले आतंकवादी की कथित तौर पर तारीफ करने वाले एक कश्मीरी छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी स्टूडेंट का नाम ताहिर लतीफ (23) है। जो कि जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले का रहने वाला है और बेंगलुरु की रेवा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। ताहिर ने CRPF के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले के बाद अपने वॉट्सएप अकाउंट पर आतंकी आदिल अहमद की तारीफ करते हुए एक तस्वीर लगाई थी।

क्या लिखा था स्टेटस में...

- पुलिस के मुताबिक हमले के बाद आरोपी कश्‍मीरी स्टूडेंट ताहिर लतीफ ने अपने वाट्सएप स्टेटस पर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद और शहीद जवानों के शवों का एक स्क्रीनशॉट लगाया था।

- तस्वीर के साथ ही आरोपी स्टूडेंट ने अपने स्‍टेटस में लिखा था, 'इस बहादुर व्यक्ति को बड़ा सा सलाम। अल्लाह आपकी शहादत को स्वीकार करे और आपको जन्‍नत में सबसे ऊंची जगह अता करे... #शहीद आदिल भाई।'

- 'A big salute to this brave man !!! May Allah accept your Shahadat and give you (the) highest place in Jannah #Shaheed Aadil Bhai.'

- आरोपी स्टूडेंट के स्टेटस का स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद विवाद हो गया और बेंगलुरु पुलिस ने उसके खिलाफ देशद्रोह की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे उसके होस्टल से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया।

- ताहिर के अलावा पुलिस ने एक और कश्मीरी छात्र आबिद मलिक के खिलाफ भी फेसबुक पोस्ट को लेकर मामला दर्ज किया है, लेकिन वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आबिद ने भी आतंकी की तारीफ करते हुए भारतीय सेना के खिलाफ बातें लिखी थीं।

- बता दें कि गुरुवार को पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। इस आत्मघाती हमले को आदिल अहमद डार नाम के आतंकी ने अंजाम दिया था।