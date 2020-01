Dainik Bhaskar Jan 09, 2020, 12:56 PM IST

नई दिल्ली. जेएनयू परिसर में रविवार को हुई हिंसा को लेकर जेएनयू छात्र संघ समेत शिक्षक संगठनों ने आज प्रोटेस्ट मार्च शुरू कर दिया। यह मार्च दोपहर 12 बजे शुरू हुआ। सभी छात्र और शिक्षक मार्च करते हुए मंडी हाउस और जंतर-मंतर जाएंगे। पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। प्रोटेस्ट मार्च को देखते हुए जेएनयू कैम्पस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रदर्शनकारी विभिन्न मांगों को लेकर मार्च कर रहे हैं जिसमें जेएनयू वीसी ममीडाला जगदीश कुमार के इस्तीफे, रविवार को हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द सजा देना, बढ़े हॉस्टल फीस को वापस लेना शामिल है।

इस बीच, जेएनयू प्रशासन ने 5 जनवरी को हुई हिंसा के मद्देनजर सुरक्षा में खामी की जांच कराने का फैसला किया है। वाइस चांसलर जगदीश कुमार ने कहा है कि 5 सदस्यीय कमेटी सुरक्षा में कमियों की जांच करेगी।

जेएनयू वीसी के पद पर रहते यूनिवर्सिटी में शांति नहीं रह सकतीः जेएनयू शिक्षक संघ

जेएनयू शिक्षक संघ के अध्यक्ष डीके लोबियाल ने गुरुवार को कहा कि वाइस चांसलर जगदीश कुमार के पद पर रहते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में शांति नहीं रह सकती है। उन्होंने कहा, “जेएनयू, जामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स एसोसिएशन समेत विभिन्न सिविल सोसाइटी आज के प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दफ्तर तक मार्च करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य मंत्रालय को इस बात से अवगत कराना है कि वर्तमान वीसी के अंदर यूनिवर्सिटी में शांति नहीं बनी रह सकती है। अतः हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं।”

Hey Delhi, it's your turn now to show your solidarity with the Students of India. Lets march together against mob violence and in defense of inclusive public education. Please come with posters in your hand and love in your heart for all our fellow-citizens. See you tomorrow. ✊ pic.twitter.com/XmrP9reQCN