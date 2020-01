सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा- देश को 90 साल तक लूटने वाली रानी विक्टोरिया के नाम पर मेमोरियल का नाम नहीं हो

‘मैं प्रधानमंत्री के इस बयान का स्वागत करता हूं कि इतिहास की समीक्षा की जानी चाहिए’

Dainik Bhaskar Jan 12, 2020, 04:09 PM IST

नई दिल्ली. भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदलने की मांग की है। स्वामी ने रविवार को ट्वीट किया कि सरकार को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलने के बाद अब विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदलकर रानी झांसी स्मारक महल कर देना चाहिए। उन्होंने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा पर भी खुशी जाहिर की।

स्वामी ने कहा कि रानी विक्टोरिया ने 1857 में झांसी की रानी के विद्रोह के बाद भारत पर कब्जा किया था और देश को 90 साल तक लूटा था। इसलिए उनके नाम पर मेमोरियल का नाम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के इस बयान का स्वागत करता हूं कि इतिहास की समीक्षा की जानी चाहिए।

I welcome Namo’s statement in Kolkata that History as we know should be reviewed. He should implement that statement by re- naming Victoria Memorial as Rani Jhansi Smarak Mahal. Queen Victoria took over India after the betrayal of Rani Jhani in 1857 and looted India for 90 years