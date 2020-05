दैनिक भास्कर May 14, 2020, 08:05 AM IST

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली सुनवाई के लिए वकीलों की यूनिफॉर्म को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक, वकील अब सफेद शर्ट या सफेद-सलवार-कमीज या प्लेन व्हाइट नेक बैंड के साथ सफेद सारी पहन सकते हैं। देश की सबसे बडी अदालत ने कहा है कि यह आदेश जल्द लागू होगा।

The above directions shall come into force with immediate effect: Supreme Court of India https://t.co/gCnU82whPU