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विवादित फैसले पर सुनवाई:हाईकोर्ट ने कहा था- नाबालिग लड़की का सीना कपड़े के ऊपर से छूना यौन अपराध नहीं, फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नई दिल्ली22 मिनट पहले
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चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाले बेंच ने आरोपी को नोटिस भी जारी किया। साथ ही उससे 2 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा है। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाले बेंच ने आरोपी को नोटिस भी जारी किया। साथ ही उससे 2 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा है। (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने कहा था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट को कपड़े के ऊपर से छूना पॉक्सो एक्ट के तहत यौन हमला नहीं कहा जा सकता। इसके लिए स्किन टू स्किन टच होना जरूरी है। यूथ एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने आरोपी को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

क्या है पूरा मामला?
मामला नागपुर का है। वहां रहने वाली 16 साल की लड़की की ओर से यह केस दायर किया गया था। घटना के समय उसकी उम्र 12 साल और आरोपी की उम्र 39 साल थी। पीड़ित के मुताबिक दिसंबर 2016 में आरोपी सतीश उसे खाने का सामान देने के बहाने अपने घर ले गया था। उसके ब्रेस्ट को छूने और निर्वस्त्र करने की कोशिश की थी। सेशन कोर्ट ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत तीन साल और IPC की धारा 354 के तहत एक साल की सजा सुनाई थी। ये दोनों सजाएं एकसाथ चलनी थीं।

19 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसले में बदलाव किया
मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने 19 जनवरी को अपने आदेश में कहा था कि ब्रेस्ट को कपड़े के ऊपर से सिर्फ छूने भर को यौन हमला नहीं कहा जा सकता। जस्टिस गनेडीवाला ने सेशन कोर्ट के फैसले में संशोधन करते हुए दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत दी गई सजा से बरी कर दिया था जबकि IPC की धारा 354 के तहत सुनाई गई एक साल की कैद को बरकरार रखा था।

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