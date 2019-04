मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश और नमाज की इजाजत की मांग, कपल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

नेशनल डेस्क, । में मुस्लिम कपल ने में महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश को लेकर याचिका लगाई थी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, राष्ट्रीय महिला आयोग और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा है कि सरकार का इसमें क्या रोल है। कपल की ओर से दायर इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने की अनुमित होनी चाहिए। याचिकाकर्ता की दलील है कि पवित्र कुरान और मोहम्मद साहेब ने महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश का कभी विरोध नहीं किया।

The petition filed in SC by a Pune based couple also seeks direction to declare the prohibition on entry of Muslim women into mosques in the country “illegal and unconstitutional” as it violates of women’s fundamental rights. https://t.co/Mn7gWTmBXV