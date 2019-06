Dainik Bhaskar Jun 02, 2019, 06:53 PM IST

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्विटर से पोस्ट डिलीट हो जाने की शिकायत की

ट्विटर पर लिखा- ट्विटर इंडिया से अपील करूंगा कि वह इस पर संज्ञान लें

नई दिल्ली. पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्विटर इंडिया से पोस्ट डिलीट होने की शिकायत की है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, "मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने बहुत परेशान करने वाला ट्रेंड नोटिस किया है। मेरे टाइमलाइन से आपके पोस्ट को बेहद चुनिंदा तरीके से डिलीट कर दिया गया है। मैं ट्विटर इंडिया से अपील करूंगा कि वह इस पर संज्ञान लें। मैंने यह भी देखा है कि मेरे फॉलोअर्स भी रिमूव हो गए हैं"

सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट्स

सुरेश प्रभु की पोस्ट पर 3 घंटे में ही 5 हजार से ज्यादा लाइक्स और 234 से ज्यादा कमेंट्स आ गए।

Yes sir.. I have also noticed thiss from past few days.. — Prasoon (@RomeoBrainDead) June 2, 2019

Same thing happening will all

pro national handles.@PMOIndia — 🇮🇳 Sukumar Nadar 🇮🇳 (@nadar_sukumar) June 2, 2019

Sir, Govt needs to take action against twitter. — Kiran Gajendragadkar (@kirangazz) June 2, 2019

Sir same thing happening with us from past 45 days ..... @ianuragthakur — आकाश Jain 🕉️🚩🇮🇳 (@CantstopulovinM) June 2, 2019

Sir complain to IT minister. — Maya S (@balamy) June 2, 2019