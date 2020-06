दैनिक भास्कर Jun 14, 2020, 03:15 PM IST

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है। अभी आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि वह कुछ दिनों से डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे। इंडस्ट्री ने उनके निधन पर दुख जाहिर किया है। अक्षय कुमार ने ट्वीट कर कहा कि सुशांत काफी टैलेंटेड एक्टर थे, भगवान उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे।

Honestly this news has left me shocked and speechless...I remember watching #SushantSinghRajput in Chhichhore and telling my friend Sajid, its producer how much I’d enjoyed the film and wish I’d been a part of it. Such a talented actor...may God give strength to his family 🙏🏻