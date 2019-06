सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर दी बंगला खाली करने की जानकारी

सुषमा ने लिखा, अब पुराने पते और नंबरों पर संपर्क नहीं हो पाएगा

Dainik Bhaskar Jun 29, 2019, 03:01 PM IST

नेशनल डेस्क. केंद्र में नई सरकार के शपथ लेने के महीनेभर के अंदर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर दी। उनकी ये सादगी सोशल मीडिया यूजर्स को बेहद पसंद आई, जिसके बाद लोग कमेंट्स करते हुए उनकी तारीफ करने लगे और उनके इस कदम को अन्य राजनीतिज्ञों के लिए आदर्श उदाहरण बताने लगे। पिछली मोदी सरकार में केंद्रीय विदेश मंत्री रहीं सुषमा ने खराब स्वास्थ्य की वजह से 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। कुछ दिन पहले उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने की खबर आई थी, लेकिन खुद सुषमा ने उसका खंडन कर दिया था।

सुषमा ने ट्वीट कर दी जानकारी

शनिवार (29 जून) सुबह सुषमा ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैंने 8, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली वाला अपना सरकारी निवास खाली कर दिया है। कृपया ध्यान रखें कि अब आप मुझसे पुराने पते और फोन नंबर पर संपर्क नहीं कर पाएंगे।' उनके इस ट्वीट को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स बेहद खुश हो गए। उन्होंने इसे एक आदर्श उदाहरण बताया और वे अन्य दलों के नेताओं को भी उनसे सीख लेने की नसीहत देने लगे।

I have moved out of my official residence 8, Safdarjung Lane, New Delhi. Please note that I am not contactable on the earlier address and phone numbers. — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) June 29, 2019

एक यूजर ने सुषमा की तारीफ करते हुए इसे उन्हें मिले संस्कार और समर्पण का असर बताया। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि कुछ लोग तो जाते-जाते टोटी भी उखाड़ ले जाते हैं।

अन्य पार्टी वालों को कोर्ट का सहारा लेकर मकान से खदेड़ना पड़ता है, और आप स्वयं खाली कर के जा रही हैं.... इसे कहते हैं संस्कार और समर्पण — Janardan Mishra (@JBMIS) June 29, 2019

और कुछ है जो जाते जाते टोंटी भी उखाड़ लेते हैं।😜 — vijay bansal (@vijubansal) June 29, 2019

माननीय आपका पता और ठिकाना करोड़ों भारतीय और विदेशी लोगों के दिलों में जिन्हें आपने बिना भेदभाव किये मदद करी और बहुत लोगों को तो लगभग जीवन दान दिया है

हम सभी आपके अच्छे स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। 🌷😁 — Deepak Lahri 🇮🇳 (@DeepakLahri3) June 29, 2019

एक पूर्व केंद्रीय मंत्री अपनी सरकार होते हुए भी बिना किसी के कहे स्वयं ही सरकारी सुविधाएं छोड़ देती है यह है बीजेपी के संस्कार — AlkaSingh Chowkidar (@ThAlkaSingh) June 29, 2019

@SushmaSwaraj जी आपके इस फैसले में आपकी सादगी व इमानदारी झलक रही है। जहाँ नेताओं से बंगले खाली करवाने के लिए अदालत का सहारा लेना पड़ता है वहाँ आपने खुद सादगी का परिचय देते हुए बंगला खाली कर दिया।

हम सब आपको हमेशा याद रखेंगे। — Vivek Tiwari (@VivekTi64568064) June 29, 2019

Your ethics & probity in public life is role model for all of us , Sushma Ma’am ! — Lali (@LaliGanguli) June 29, 2019

Actually this is the expected standard for someone in public Life.



Sadly Congress history makes such things amusing.



Good BJP ministers follow them — Freedom frm press (@FreedomfrmMedia) June 29, 2019

This is the beauty of working sincerely. When others hold on to their alloted bungalows even after not being in office, Here is a Minister who did Her job superbly well. Will miss you Ma'am. — Pankaj (@RjPankaj983) June 29, 2019