67 साल की उम्र में सुषमा स्वराज का निधन

सुषमा के निधन से देशभर में शोक की लहर

आखिरी ट्वीट में अनुच्छेद 370 हटने पर जताई थी खुशी

Dainik Bhaskar Aug 07, 2019, 02:01 PM IST

नेशनल डेस्क. पूर्व विदेश मंत्री और देश की सबसे लोकप्रिय महिला नेताओं में से एक सुषमा स्वराज अब हमारे बीच नहीं हैं। मंगलवार देर रात हार्टअटैक आने के बाद उन्हें एम्स ले जाया गया, जहां इलाज के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। उनके आकस्मिक निधन से पूरा देश स्तब्ध और दुखी है। कई बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद भी वे लोगों से सीधे जुड़ी रहती थीं। काफी मिलनसार होने की वजह से उनकी छवि एक आम महिला की थी, इसी वजह से उनके जाने से लोगों को गहरा धक्का लगा है। उनके जाने के बाद सोशल मीडिया पर #SushmaSawraj ट्रेंड करने लगा और लोग उन्हें अपने मैसेजों के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि देने लगे। एक यूजर ने लिखा, 'अटलजी की बगिया का एक और फूल चला गया।'

आदरणीय सुषमा स्वराज विदेश मंत्री जी को #समर्पित



जब ठहर कर ज़िंदगी जीने की सोची

तो साँसों ने साथ छोड़ दिया..

आज हमने एक आजादी प्राप्त की

और एक #स्वराज खो दिया..

😢😢😢😢



ॐ शान्ति(@rajeshbarnwal11) August 7, 2019

आज सुबह से न टीवी खोलने की इच्छा हो रही है न सोशल मिडिया...ऐसा लगता है ईश्वर के यहाँ भी सिर्फ अच्छे लोगो की ही जरुरत है #सुषमा जी दलगत राजनीति से ऊपर की वो शख्सियत थीं जिन्हें सवा सौ करोड़ लोगो ने जाती,धर्म से ऊपर अपने दिलो में जगह थी..😢

विनम्र श्रद्धांजलि💐💐🙏 pic.twitter.com/jJMh9jVM49 — Bhawna (@SweetyV48020556) August 7, 2019

पूर्व विदेश मंत्री स्व सुषमा स्वराज जी के निधन से आज देश को अपूर्णीय छत्ती हुई उनके कार्यों को एवं ओजस्वी भाषणों को देश में हमेशा याद किया जाएगा। — sandeep singh (@sandeep78923269) August 7, 2019

सुषमा जी के रूप में देश की राजनीति और समाज को बहुत बड़ी आवांछित छति हुई है। उनके द्वारा किये गए कार्यों के लिए देश उनका ऋणी रहेगा। — मनोज श्रीवास्तव (@manoj54654) August 7, 2019

#AlvidaSushmaSwaraj

भारत ने एक नेक दिल और बेहतरीन शख्सियत को खो दिया है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।



श्रीमती सुषमा स्वराज जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। — Sharma GD (@gdsharma69) August 7, 2019

एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल

जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल .........

आज सुषमा जी के वही प्रखर एवं ओजस्वी बोल ही बाकी रह गए .........

सुषमा स्वराज जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

सुषमा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि pic.twitter.com/xsecd2iwSn — Ayurved Kendra (@AyurvedK) August 7, 2019

जितने भी लोग आज सुषमा दीदी की मौत पर मज़ाक उड़ा रहे है,उनको शायद अभी तक एहसास भी नहीं है कि जब परिवार का सदस्य जाता है तब कितनी तकलीफ़ होती है। आज नहीं तो कल ऐसा दुःख जब उन पर आएगा तब इस बात एहसास जरूर होगा🙏#AlvidaSushmaSwaraj #RIPSushmaSwaraj pic.twitter.com/N8EI1gGuCT — Reetesh Maheshwari (@Reetesh777) August 7, 2019

पहले कलाम सर,फिर अटल जी पर्रिकर जी और अब सुषमा जी,सब रुला गए..

रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई

तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई!!#SushmaSwara pic.twitter.com/hYpESoz36N — Hindu Kul Malhotra (@kulwindermalho1) August 7, 2019

Somewhere, We all have seen our mother in her. Thank you for everything 🙏#sushmaSwarajJi 🙏

Om shanti 🙏 #SushmaSwaraj pic.twitter.com/Gh0OWhRM92 — V Kashyap (@kvidya58) August 7, 2019

The pic represents what is women empowerment in India. #sushmaSwarajJi 🙏🙏 pic.twitter.com/gviNvwTSQn — Czar Supriya (@SupriyaCzar) August 7, 2019