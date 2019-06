मुंबई. यहां के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी स्टेशन) पर बुधवार को शालीमार एक्सप्रेस की एक बोगी में संदिग्ध पैकेट मिला। इसके बाद रेलवे पुलिस, एटीएस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। खुफिया एजेंसियों ने कुछ दिन पहले मुंबई के रेलवे स्टेशन, स्कूलों और बसों में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट भी किया था। तब राज्‍य परिवहन की एक बस में आईईडी बरामद हुए थे।

रेलवे कमिश्नर ने बताया कि पैकेट के साथ एक लेटर भी मिला है। इसमें लिखा था, ''इस पैकेट को यहीं रखो। दूसरी टीम इसे आगे ले जाएगी। पैकेट के साथ एक बैटरी भी जुड़ी हुई थी। दूसरे कोच से जिलेटिन की छड़ें मिलने की भी खबर है।''

